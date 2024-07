El presidente de la Rural sorprendió con un elogio a Guillermo Moreno: "Lo veo como un tipo muy inteligente"

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, muy crítico de los años kirchneristas en el gobierno, sorprendió con un elogio al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.

En Neura, Alejendro Fantino le estaba consultando su opinión sobre la posibilidad de regularizar los alquileres del campo, "que es una propuesta de Guillermo Moreno", aclaró el periodista.

Antes de que el dirigente ruralista responda, Fantino le preguntó: "¿Cómo te llevaste con Guillermo?".

"No lo conozco, no lo conozco al señor", arrancó Pino, pero le regaló un párrafo elogioso.

"Siempre lo veo como un tipo muy inteligente, muy capaz, muy beligerante y que tiene sus ideas", sostuvo.

Sin llegar a opinar de fondo sobre la propuesta de Moreno, reconoció sobre el tema: "Pagamos un huevo de alquileres... y sí, a veces sí".

Pino respondió también sobre Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada por la ONU. "Todos estamos de acuerdo en que hay que evitar la pobreza en el mundo", dijo, pero planteó un problema para la actividad.

"Europa te viene decir que si vos querés vender carne o soja de campos que fueron deforestados 'yo no te los voy a comprar'". La restricción es para deforestaciones desde 2020 y empezaría a regir en enero de 2025.

Fantino le pidió disculpas pero lo azuzó: "No está mal, hicieron desastres..."

Pino lo justificó: "Es que a esto se la llama pampa húmeda, que es una pampa, un lugar que nunca tuvo árboles".

Yendo al tema político, volvió a remarcar "la esperanza" de su sector con el gobierno de Javier Milei. "Hubo un recambio de las dinámicas de los últimos 25 años, a excepción del gobierno de Mauricio Macri", sostuvo.

Recordó el vínculo con el gobierno de Néstor Kirchner: "En 2006 había un señor presidente que dijo que la carne estaba cara y cerró las exportaciones, de un día para otro".

A su estilo, Fantino hizo de abogado del diablo y le dijo: "No me voy a poner a defender a Néstor Kirchner, pero se había ido la carne a la mierda ¿No tenían la culpa ustedes de que la gente no podía poner un kilo de asado arriba de la parrilla'".

Pino se excusó: "Los productores no fijan los precios. Vos cuando tenés a los precios que están bajando o subiendo, les tenés que dar la libertad de poder jugar".

