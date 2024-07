Scaglia desestimó una posible fusión entre el Pro y LLA; "eso no va a pasar", sentenció

Gisela Scaglia, vicegobernadora y presidenta del PRO Santa Fe, descartó de plano la posibilidad esbozada por Javier Milei de "fusionar" dicha fuerza con La Libertad Avanza (LLA). En una entrevista televisiva durante el fin de semana, el presidente planteó que más que pensar a ambos sectores políticos en términos de una "alianza", se va "camino a una fusión" entre los dos partidos. El lunes en esta provincia, en el marco de su recorrida por la cárcel federal que se construye en Coronda y interrogada al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sorprendió aseverando que ambas fuerzas "ya estaban fusionadas".

Sin embargo, Scaglia tomó distancia de ambas expresiones. Consultada por El Litoral, dijo que "no habrá fusión" y definió tal hipótesis como "una irrealidad".

No va a haber fusión. La fusión no es una posibilidad. El PRO es un partido político que quiere seguir existiendo como tal. Nosotros podemos tener un acuerdo político; una posibilidad de transitar algunos caminos juntos, pero no la fusión. La fusión partidaria - advirtió- implica que un partido deja de existir si se unifica con otro. Y eso me parece que es una irrealidad. El PRO nunca va a hacer eso y es una decisión también del presidente del partido a nivel nacional, Mauricio Macri", planteó.

Documento

Consultada sobre el documento con visión crítica emitido por el PRO nacional respecto de la gestión de Milei y rubricado por el propio Macri, Scaglia lo inscribió en el rol de "una oposición responsable" que pretende ejercer su partido. En el texto se habla, entre otros aspectos, de que la actual administración genera "más interrogantes que certezas".

"Tenemos que ser una oposición muy responsable – dijo Scaglia-. Es este lugar el que nos toca transitar en la Argentina, acompañando lo que creemos que está bien pero también marcando lo que creemos que está mal. Creo que es un documento que también rescata la mirada de lo que venimos diciendo desde las provincias muchas veces, respecto de lo que viene pasando en términos nacionales. Me parece que fue atinado el momento y es una forma de, con datos concretos, contar cómo vemos y qué está pasando en la Argentina".

CON INFORMACION DE EL LITORAL.