Nuevo detalles del mal momento que atraviesa Benito Fernández: problemas legales, económicos y de salud

Hace pocas horas, se supieron datos angustiantes sobre el presente de Benito Fernández. Según Matilda Blanco contó en LAM, muchas personas relacionadas al mundo de la moda están preocupadas por el diseñador, ya que desde hace tiempo que no se sabe nada de él.

Luego, Ángel de Brito remarcó que el local de ropa más grande que tenía el modisto cerró sus puertas y mostraron un video enviado por una de las empleadas que habría sido despedida sin aviso ni causa. A la mujer se la ve discutiendo con Lucas, el hijo de Benito que quedó a cargo del negocio.

Ahora, en A la Tarde dieron más detalles sobre mal momento de salud que está atravesando Fernández, internado por estrés, y también aseguraron que se encuentra al borde de la quiebra. Además, contaron qué sucedió con los empleados del local cerrado tras la viralización del video.



"Hoy despidieron a quien grabó el video que se viralizó. A quien le adjudicaron grabar ese video, lo echaron. Están con mucho miedo los empleados porque están haciendo una suerte de 'caza de brujas' con respecto a quienes van a cobrar lo que corresponde", contó Damián Rojo.

En ese sentido, afirmó: "Se rompió el diálogo y la confianza entre empleados de muchos años. Piensen que la mayoría de las clientas de Benito son VIP, famosas y los empleados tienen que tener un trato especial con ellas, y lo tienen, y se han ganado la confianza de un montón de clientas poderosas".

"Si estas empleadas después se sienten traicionadas por Benito, no digo que vayan a contar secretos y misterios de cosas que pasaban adentro pero más de uno está pensando en hablar. Mañana es un día clave porque es día de pago", explicó el periodista.

Dando más información sobre los empleados, detalló: "Esa empleada ya estaba con abogados porque a mediados de junio se vencía el contrato de alquiler que tenían y no decían que harían. Luego, les dijeron que iban a hacer una reestructuración, achicar turnos y horarios, pero que no iban a perder el trabajo".



"Cuando llegaron, vieron que estaba cerrado el local y entonces empezaron a asesorarse, pidieron que si los van a despedir les manden carta documento, según cuentan los empleados, y les hicieron una oferta de 2 mil dólares de indemnización a empleados que llevan más de 10 años de antigüedad. También dijeron que 'el que no arregla, le pagamos con vestidos'", aseguró el comunicador.

Por último, sobre la reacción de sus clientas con el trabajo del hijo de Benito Fernández, Damián Rojo reveló: "Me dicen que Benito le habría pasado la posta a Lucas para los diseños nuevos y que a la clientela de Benito, esto no le gustó. No le gustan como diseña Lucas y le dieron la espalda. Dicen 'Benito o nadie'".

