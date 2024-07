Lionel Scaloni se enojó por una pregunta sobre Dibu Martínez: "No me causa risa"

En la antesala de la semifinal de la Copa América de Estados Unidos, entre Selección argentina y Canadá, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa. En medio de las consultas sobre el posible equipo o la inclusión de Lionel Messi como titular, le hicieron una insólita pregunta sobre Emiliano Martínez y el entrenador se molestó.

“La gente está como loca y están pidiendo un gol del Dibu Martínez. Es un arquero que ataja, baila y le falta un gol, ¿Qué piensan al respecto?”, fue la pregunta que le hizo un cronista al DT del combinado nacional.

Scaloni escuchó atentamente y se mostró asombrado por la consulta, que no le gustó para nada. “La verdad no me causa ni siquiera risa. Es arquero. Que ataje, que ataje bien. Lo tomamos a broma, pero no. Que sea arquero y siga atajando como está. Ya está”, expresó, cortante.

Cuándo juega la Selección argentina por las semifinales de la Copa América

El partido de la Selección argentina por las semifinales de la Copa América será ante Canadá el martes 9 de julio a las 21 (hora de la Argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fuente: 442