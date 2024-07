Gustavo Ferreyra: "Si Javier Milei dice que va a destruir el Estado, está destruyendo la Constitución"

El titular de la cátedra de Derecho Constitucional de la UBA, Gustavo Ferreyra, explicó que “hay tanto Estado como el que constituye la Constitución”, y que, por lo tanto, cualquier intención de “destruir” el Estado atenta contra los derechos constitucionales. Además, apuntó contra el presidente Javier Milei y sostuvo que se están viviendo tiempos “muy raros”. “Se cree que ganar una elección significa aniquilar al adversario y liquidar las instituciones republicanas y democráticas”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Queríamos hablar con usted sobre algo que aparece a partir de ayer por el pacto que se hizo en Tucumán, pero en realidad comienza en un reportaje de un colega norteamericano a nuestro presidente, donde Javier Milei asegura que es el “topo” que viene a destruir el Estado. Nos quedamos pensando si en una situación normal no sería punible jurídicamente. ¿No resulta una contradicción y puede ameritar una acción judicial que aquel que preside el Estado diga que viene a destruirlo?

Usted publicó una editorial en noviembre del año pasado titulada “Pobre patria mía", en la que anunciaba que dudaba que las cosas puedan salir bien, y evidentemente las cosas no están saliendo bien, porque el Estado se constituye por cuatro elementos: la población, el territorio, el poder y la Constitución. Entonces, si un presidente declara que odia el Estado y que está dispuesto a destruir la Constitución, estamos en presencia de una tentativa concreta para destruir las bases de la Constitución Federal de la República Argentina, que es una de las más antiguas del mundo y que por esa razón es motivo de estudio en América Latina y Europa.

¿Usted encuentra que hay un paralelismo entre destruir el Estado y destruir la Constitución? ¿Es la Constitución la que constituye el Estado?

No tengo la menor duda, está absolutamente asentado en la teoría constitucional que hay tanto Estado como el que constituye la Constitución, fuera del estatuto de las normas de la Constitución no hay derecho, no existe. La teoría constitucional del Estado democrático se dedica a estudiar la Constitución, entonces si Javier Milei dice que va a destruir el Estado, está destruyendo la Constitución.

Por otro lado, cuando fui invitado a la Cámara de Diputados en abril, mi presentación se basó en la tentativa para destruir la Constitución, estamos en presencia de eso.

En la Justicia, ¿un ciudadano común no podría considerar que hay algo punible que merezca llevar adelante una acción judicial?

En circunstancias normales y ordinarias yo diría que sí, pero estamos viviendo tiempos muy raros. Estoy muy sorprendido por las circunstancias que nos están tocando vivir en estos momentos, donde se cree que ganar una elección significa aniquilar al adversario y liquidar las instituciones republicanas y democráticas, esto es absolutamente inconcebible.

Por otro lado, se ve una tardanza del Poder Judicial, claro que una persona puede presentarse a la Justicia. Mi maestro Germán Bidart Campos, a mi juicio el mayor constitucionalista de la Argentina en el siglo XX declaraba lo que usted está señalando: un derecho a la vigencia y supremacía de la Constitución para que cualquier ciudadano se pudiera presentar a la Justicia y reclamar que se está vulnerado la Constitución, porque como ciudadano tenés derecho a vivir en una Constitución que ordene la coexistencia en paz.

Lo llevo a una discusión académica que trasciende la coyuntura presente. Cuando me ha tocado entrevistar a distintos libertarios, ellos plantean un punto nodal en relación con las constituciones. Desde la perspectiva del individuo y del pacto que el individuo continuamente tiene que realizar, lo que objetan de todas las constituciones es que es un pacto que trasciende a las generaciones. Por lo tanto, los muertos obligan a los vivos y ellos consideran que las constituciones no deben ser respetadas porque las actuales generaciones no le han dado su acuerdo, y que en cada cambio presidencial ese cambio constitutivo debería ser revalidado por la generación actual. No sé si usted estudió este tema sobre que una de las esencias de la filosofía libertaria es la no existencia de constituciones.

Ese argumento no es libertario, es de Thomas Jefferson. A fines del siglo XVIII, cuando se estaba por constitucionalizar Estados Unidos, Jefferson planteó precisamente esto. Él creía que las constituciones debían reformarse cada 35 o 38 años, que en aquel momento era la esperanza de vida que anunciaba las proto compañías de seguros que estaban en el proto capitalismo naciente.

El tema de las reformas de las constituciones ha sido un objeto que me preocupa desde hace 25 años, me he dedicado a él en mis tesis doctorales y postdoctorales. Las generaciones tienen derecho a cambiar la Constitución, pero ese cambio se hace de acuerdo a los procesos detallados en la propia Constitución, no firmando un acta en la media noche diciendo que se van a reconstituir las bases de la Argentina, porque esas bases son la Constitución Federal de la República Argentina y sus reformas.

¿Usted dice que estamos en una reforma constitucional encubierta?

No, yo estoy diciendo que estamos en presencia de una destrucción. Esto no es una cuestión semántica, es una cuestión de teoría muy importante. La reforma de la Constitución se hace de acuerdo a su propio protocolo. Si no se respeta el protocolo de reforma no puede haber reforma.

¿Por qué cree que ningún ciudadano o los constitucionalistas no se presentan en la Justicia?

Muchos ciudadanos y abogados están pensado que con el fallo en la Corte, sobre todo el de la provincia de La Rioja, gran parte del Poder Judicial está dispuesto a esperar y, como dicen, a darle las herramientas al Gobierno para que pueda gobernar y no ingresar en la judicialización de la política. Aclaro que no estoy de acuerdo con esto, creo que deberían hacerse esas demandas.

Con información de www.perfil.com