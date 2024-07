Por qué Sabrina Carballo se separó del padre de su hija a seis meses de haber dado a luz

La actriz Sabrina Carballo anunció que se separó del papá de su hija a solo seis meses de haber dado a luz a su beba, Caetana, que nació el 28 de diciembre.

En este contexto, contó a corazón abierto qué la llevó a dar un paso al costado del exfutbolista Damián Potenza. “No convivimos, de hecho, estamos separados”, comentó en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina.



Y fue a fondo al hablar de su expareja. “Estamos los dos siendo papás, aprendiendo y tratando de llevarnos bien por la nena. Todavía no tenemos ningún régimen de visitas, deberíamos tenerlo. Tenemos que ir organizándonos y aprendiendo. La nena tiene 6 meses recién, toma teta”, sumó.

¿POR QUÉ SABRINA CARBALLO SE SEPARÓ DEL PAPÁ DE SU HIJA?

Sabrina Carballo contó a corazón abierto qué la llevó a dar un paso al costado de Damián Potenza.

“Probamos la convivencia, pero fue caótica. Nos queremos, nos respetamos y cuidamos a la nena. Estamos todo el tiempo comunicados y organizados por ella. La convivencia era difícil, no nos conocíamos, fue re caótico todo, somos muy distintos...“.



Sabrina contó que se separó del papá de su hija porque no funcionó la convivencia.

“A mí me gusta la familia, la convivencia, pero no estoy en un momento para hablar del amor. A mí siempre me gustaría que las cosas vayan bien, pero no es el caso y lo importante es ser buenos papás para Caetana”, sentenció, contundente.

Fuente: Ciudad Magazine