Santa Fe afina el planteo ante la Corte y ultima la reforma a la ley de la Caja

El gobierno provincial trabaja en la definición de la estrategia que utilizará en las próximas semanas tendiente a disponer políticas que den sustentabilidad al sistema previsional y permitan una reducción del actual déficit que impacta en las cuentas públicas. La estrategia tendrá dos ejes: por un lado, el planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el incumplimiento de parte del gobierno central de Ley N° 25.235/99, que en artículo 12 establece que: "El Estado Nacional financiará con recursos provenientes de Rentas Generales los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos hasta la fecha del presente convenio en función de los regímenes actualmente vigentes ".

El otro eje es la reforma a las leyes que rigen hoy el sistema previsional santafesino tema para el cual se aguarda la finalización del trabajo de la Comisión legislativa que debe presentar un cuadro de situación actual del sistema previsional.

El planteo ante la Corte fue prácticamente definido en la reunión de los gobernadores de la Región Centro realizada en esta capital sobre fines de junio. Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio firmaron una declaración para abordar en forma conjunta y consensuada con el Estado Nacional la problemática del financiamiento de los déficits de los sistemas previsionales de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

"El desafío que tenemos como Región Centro es reclamar la deuda que tiene Nación con nuestras Cajas de Jubilaciones. Es importante que podamos plantear estos temas de fondo, son políticas de Estado. Para eso tenemos que hacernos muy fuertes y reclamar lo que nos corresponde, que es que se respete la ley y el federalismo", afirmó ese día el gobernador santafesino. Desde diciembre la gestión de Javier Milei cortó todo financiamiento, incluso el mensual que la gestión de Alberto Fernández mantuvo hasta el último mes de gestión.



Los gobernadores analizan la posibilidad de solicitar una audiencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero también planteos particulares ante el órgano superior de justicia. "Santa Fe lo tiene ya definido" señaló un vocero del gobierno. La gestión anterior, al frente de Omar Perotti, había interpuesto una demanda por la falta de remisión de fondos el 26 de septiembre de 2023. "Vamos a fondo ante la Corte por el incumplimiento de Nación" señaló el vocero que trabaja al lado de Pullaro.

Lo otro es el proyecto de reforma a remitir a Legislatura. En el Poder Ejecutivo son escépticos de tener el acompañamiento de la oposición a una reforma de este tipo. "Ya nos negaron el voto en el tema de la emergencia en ASSA", advirtió un líder parlamentario ante El Litoral. Por eso el objetivo es trabajar fuertemente para unificar los criterios de la reforma en los bloques oficialistas de Senado y de Diputados para poder llevarlos al recinto sabiendo que estarían así los votos necesarios para aplicar los cambios. "Es la ventaja de tener mayorías parlamentarias propias" dijo otro legislador analizando la discusión que se viene donde habrá resistencia de algunos de los gremios, especialmente el docente, uno de los sectores apuntados a la hora de producir algunos cambios.

Mayores aportes de los afiliados, unificación de la edad entre hombre y mujer e incluso la negativa a comprar años de servicio, son algunos de los ejes del trabajo todavía en borradores que se cruzan entre funcionarios del Poder Ejecutivo y algunos legisladores. Está claro que la reforma será hacia adelante y en el oficialismo hay decisión de mantener el 82% móvil para el acceso al sistema.

El abogado Eduardo Cóceres, alguna vez interventor en la Caja de Jubilaciones y Pensiones, difundió un trabajo donde destaca que si se analiza "la relación activo pasivo durante el período 2013-2023 publicado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones advertimos que al 2023 se registran 208.240 aportantes y 99.356 jubilados, habiendo descendido la tasa de sostenimiento al 2,10 cuando en el inicio del estudio se encontraba en 2,43". Acota que "se contabilizan 76.403 jubilaciones a diciembre de 2023 según estadísticas de la Caja, y surge aquí que desagregados por sector de actividad el que produce una implosión es el sector docente con 34.900 jubilados, es decir casi el 50% del total, seguido por Administración Central con 18.537 jubilados". También advierte que en los últimos años hubo presión sobre el sistema previsional santafesino por las moratorias nacionales, compensación de exceso de servicios con falta de edad y la presión del sector docente por más beneficios previsionales.

El actual secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, insistió en marcar que "hoy calculamos que Santa Fe es acreedora de Nación por aproximadamente 800.000 millones de pesos. En lo que va del 2024 la deuda alcanza 172.000 millones de pesos, ya mucho más que todo el 2023. Todo este déficit lo pagan todos los santafesinos". También Pullaro insiste en señalar que no es justo que todos los santafesinos contribuyan con sus impuestos a subsanar el déficit previsional del cual la gran mayoría no son beneficiarios.

El pedido de informes

Días atrás, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes presentado por el ex ministro justicialista Walter Agosto con los siguientes planteos:

si el Poder Ejecutivo Nacional, a través de Anses, ha remitido los fondos correspondientes para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones durante el año 2024, indicando en ese caso los montos mensuales;

en caso de no haber percibido la Provincia dichos recursos, qué acciones administrativas y/o judiciales ha llevado adelante el Poder Ejecutivo provincial para preservar los derechos de la provincia;

qué acciones ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo, a partir del 12 de diciembre pasado, para dar continuidad a la demanda interpuesta en sede judicial por la Provincia al Gobierno Nacional, el 26 de septiembre de 2023, en reclamo de los fondos no transferidos por Anses;

cuáles son las acciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo provincial en virtud del dictado del DNU 280/24, teniendo en cuenta que el mismo en su artículo 18º establece que los artículos 92, 93 y 94 de la Ley 27701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023 no se encuentran comprendidos en la prórroga dispuesta por artículo 1 ° del Decreto Nº 88/23, con el perjuicio que dicha norma conlleva para los recursos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

