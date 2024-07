Guillermo Francos: “Macri es un aliado significativo para el Gobierno, compartimos un electorado importante”

La firma del Pacto de Mayo que impulsó Javier Milei contó con el respaldo (y la presencia) de Mauricio Macri, pero en las últimas semanas hubo señales que dejan en evidencia un distanciamiento entre el actual jefe de Estado y el líder de PRO.

El pasado 3 de julio, el ex mandatario le reclamó al actual Presidente que cumpla la ley y le devuelva a CABA los fondos de coparticipación que el gobierno de Alberto Fernández le quitó en pena pandemia. Esa fue una primera señal explícita de una tensión que venía in crescendo. Y aunque seis días después viajó especialmente a Tucumán para dar una clara señal de apoyo al Presidente, Macri quedó fuera de la foto principal del Pacto de Mayo y debió seguir todas las alternativas del evento a la intemperie en una noche gélida.

En ese contexto, el gobierno nacional pisar el freno para no abrir otro frente de batalla: por ahora evita la confrontación directa con Macri e incluso el jefe de gabinete, Guillermo Francos, salió a desestimar todas las especulaciones que hablan de una ruptura entre los referentes de La Libertad Avanza y el espacio fundado por Macri.

“Nosotros tenemos una excelente relación con PRO, que ha sido muy importante para la sanción de leyes, así que no puedo decir nada en contra”, intentó pacificar esta mañana el coordinador de ministros en diálogo con Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia.

Al ser consultado específicamente sobre la relación del gobierno nacional con el líder de PRO, el jefe de Gabinete enfatizó: “Yo volveré a comunicarme con Macri cuando regrese (de Europa) porque es una figura importante del país, tiene un partido de peso y una representación parlamentaria importante. Para nosotros, Macri es un aliado significativo, no solamente por las características de sus dirigentes sino porque compartimos un electorado importante”.

En la misma línea, Francos recordó que “su apoyo y el de (Patricia) Bullrich ha sido importante en la segunda vuelta electoral” que le permitió a Milei llegar a la Casa Rosada.

Con respecto al futuro y las especulaciones que se hacen periódicamente sobre una eventual unidad de LLA y PRO, el jefe de Gabinete expresó su posición personal: “Macri tiene una fuerza paralela a la nuestra y el tiempo dirá si compartimos el mismo espacio en las próximas elecciones, si iremos en alianza o separados. Mi intención sería que busquemos la forma de trabajar en conjunto en la gestión, en lo político y en lo electoral”.

En el tramo final de la misma entrevista, el funcionario se refirió a las permanentes críticas de Milei contra los diputados y senadores, a los que suele denominar como “degenerados fiscales”: “Es una expresión, pero hay legisladores en el Congreso que dieron media sanción a leyes que no tienen financiamiento y precisan recursos que no existen... para hacerlo, o se ponen más impuestos o se eliminan gastos. Y el Presidente ya dijo que no va a aceptar ninguna ley que imponga gastos sin tener recursos”.

“Las circunstancias políticas hacen que algunos legisladores apoyen, por ejemplo el aumento a los jubilados, a pesar de que sabemos que el sistema previsional argentino es un sistema quebrado que vive del aporte del Estado. Sería razonable el aumento, pero si no hay recursos tendríamos que volver a emitir o poner más impuestos”, concluyó.

