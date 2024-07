El FBI identifica a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, como el hombre que disparó a Trump

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos identificó como el presunto autor de los disparos en el mitin de Donald Trump en Butler (Pensilvania) a un joven de 20 años llamado Thomas Matthew Crooks.

El sospechoso, que fue abatido por las fuerzas de seguridad, es un residente de Bethel Park, en la zona metropolitana de Pittsburgh y a unos 70 km de Butler.

"Esta sigue siendo una investigación activa y en curso, y se anima a cualquier persona con información que pueda ayudar con la investigación a que envíe fotos o vídeos por internet", añade el comunicado.

Las autoridades aseguran que aún investigan cuál pudo ser la motivación del atacante, que disparó a Trump desde el tejado de una edificación cercana al mitin del expresidente.

Crooks fue abatido por los servicios secretos encargados de la protección de Trump después de que realizara varias ráfagas de disparos.

El tirador utilizó un fusil tipo AR-15 semiautomático y disparó desde una distancia de unos 200-300 metros, según pudo saber la cadena CBS, socia de la BBC en EE.UU.

Un testigo aseguró que pudo ver a un hombre con un rifle en un tejado minutos antes de que se produjeran los disparos, según dijo el hombre, que se identificó como Greg, al corresponsal de la BBC en Estados Unidos, Gary O'Donoghue.

El agresor no tenía antecedentes penales, según los registros judiciales públicos de Pensilvania.

La policía había rodeado en la mañana del domingo los alrededores de la vivienda familiar de Thomas Matthew Crooks en Bethel Park, según informó el "New York Times".

El FBI investiga el suceso como un intento de asesinato y designó el lugar como escena del crimen.

La edificación desde la que disparó Crooks se encontraba fuera del perímetro de seguridad donde Trump celebraba un mitin al que asistían miles de simpatizantes.

Un espectador murió por los disparos y otras dos personas se encuentran heridas de gravedad. Todos ellos son hombres, según el FBI, que por el momento no ha ofrecido más información sobre las víctimas.

Donald Trump, que acababa de comenzar un discurso en el momento en el que se produjo el tiroteo, fue rozado por una bala en la parte superior de su oreja derecha.

Las imágenes, que estaban siendo retransmitidas en directo, mostraron cómo el expresidente se llevó la mano a la oreja derecha y se agachó tras el atril cuando empezaron a escucharse los disparos.

Rápidamente fue rodeado por los agentes de los servicios secretos que lo evacuaron en un vehículo.

George Bivens, de la policía de Pensilvania, dijo que los agentes en el lugar actuaron "heroicamente" y que no hay razones para creer que existe aún una amenaza.

Trump fue examinado en un hospital local, del ue ya fue dado de alta.

El expresidente republicano se encuentra "bien" y está agradecido a las fuerzas del orden, según un comunicado publicado en la página web del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés).

"Lo más importante es que quiero dar el pésame a la familia de la persona que murió en el mitin y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida. Es increíble que un acto así pueda tener lugar en nuestro país", afirmó el propio Trump en la red social Truth Social.

El de este sábado es el más grave intento de asesinato de un presidente o de un candidato presidencial Estados Unidos desde que en John Hinkley Jr Disparara contra Ronald Reagan en 1981, analiza el corresponsal de la BBC en Estados Unidos, Anthony Zurcher.

BBC MUNDO