El mensaje de Jorgelina Cardoso a Ángel Di María tras su adiós a la Selección Argentina: "Yo te vi sufrir"

Finalizados los festejos por segunda noche consecutiva tras el regreso de la Selección Argentina desde Estados Unidos como bicampeona de América, con el país por fin durmiendo, Jorgelina Cardoso aprovechó la madrugada para dedicar un último mensaje de despedida a Ángel Di María, quien le puso el broche de oro a su larga historia defendiendo la camiseta Albiceleste.

“Cada uno en su vida sufre y lucha por diferentes motivos, tristemente algunos motivos son más graves que otros, pero eso no quita que por lo que uno sufre no tenga sentido o no sea importante. Yo te vi sufrir y te escuché llorar por lesiones, finales perdidas, goles errados, críticas, insultos, etc”, escribió la esposa de Angelito en su cuenta de Instagram.

Junto a las fotos de los festejos en familia, de la alegría de sus hijas, del beso y de las dos copas América que conquistó el rosarino, Jorgelina dio cuenta de esa pared que se rompió y que cambió la historia para siempre. “Hoy todo eso quedó en el olvido, todo es felicidad y gozo del camino que recorriste. Te vas porque así lo decidiste, y por más que muchos no estuvimos de acuerdo y te pedimos que no lo hagas, una vez más fuiste inteligente y supiste tomar una decisión sabia: irte con el pecho inflado por la puerta grande”, resaltó.

Además, dejó un mensaje de inspiración para las generaciones que vienen: “Cualquier Angelito que hoy empieza a jugar, pase lo que pase y así tenga miles de piedras en el camino tiene que remarla y luchar hasta el último baile”, manifestó.

Ahora como hinchas

Más allá de la invitación de Lionel Scaloni para estar presente en el próximo partido que la Selección Argentina dispute como local, Ángel Di María sabe que ya no será para jugar, sino solo para recibir la ovación que se merece. Ahora él también será hincha, como Jorgelina durante tantos años.

“Estoy orgullosa de tu carrerón, de tu historia y tu trabajo constante pero más orgullosa estoy de la persona que sos y que me eligió para recorrer esto juntos. De ahora en más, alentaremos a Argentina y haremos mucha fuerza desde la tribuna juntitos, como todo lo que hacemos. Te amo eternamente, bicampeón”, concluyó la leona que defendió a Fideo en los momentos más difíciles.

Fuente: bolavip