Maluma aclaró lo que pasó con los argentinos en la final de la Copa América

Maluma, cantante colombiano, salió a aclarar en sus redes lo que ocurrió con los hinchas argentinos en el duelo que enfrentó el domingo a la selección dirigida por Scaloni y Colombia en la final de la Copa América 2024.

El artista tuvo que dar su versión de los hechos luego de que se viralicen en las redes sociales imágenes en las que se lo puede ver parado sobre el borde del palco en el que se encontraba con sus amigos y gritando mirando hacia un costado.

Las redes no tardaron en suponer que el artista colombiano estaba intercambiando insultos con los fanáticos argentinos, algo que Maluma se encargó de desmentir este martes en sus redes.

“Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba peleando con el pueblo argentino. Mi gente, eso es mier... .No crean todo lo que ven en las redes sociales”, expuso el cantante en sus historias.

Además, Maluma aclaró que él estaba animando a los fanáticos colombianos para que alentarán al equipo de Lorenzo: “Yo me paré ahí incluso a gritarle a la gente por el equipo, por la gente de Colombia. Que se pararan de esa silla y empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros, porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil”.

El cantante también expresó su apoyo a la selección de su país que no logró quedarse con la Copa América luego de perder 1-0 ante Argentina y declaró que se siente “demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo. Qué final, qué momentos y qué pasión por el fútbol”.

Fuente: Pronto