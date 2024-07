Coty Romero y Nacho Castañares: La sorpresa romántica que conquistó las redes

La historia de amor entre Coty Romero y Nacho Castañares, quienes se conocieron en Gran Hermano 2022, continúa dando de qué hablar. Recientemente, la reacción de Coty al encontrarse con una sorpresa preparada por Nacho en su habitación se volvió viral en las redes sociales.

En el video, se puede ver a Coty entrando a la habitación sin tener idea de lo que le esperaba. La sorpresa, que incluyó carteles, globos rojos y de corazones, y un peluche de llama, dejó a Coty sin palabras. "No podía creerlo, no me lo esperaba ni por cerca", comentó emocionada.

Nacho no estuvo solo en la preparación de esta sorpresa; Luji y la mamá de Coty fueron cómplices en el plan. La pareja confirmó su noviazgo en redes sociales poco después de que Coty compartiera una foto en la que aparecían abrazados y sonrientes. "No puede ser, vino", escribió Coty, feliz por la llegada inesperada de Nacho a Corrientes, donde ella estaba para ser madrina en el bautismo de una niña.



Nacho, por su parte, explicó a sus seguidores que Coty no sabía que él estaba escondido detrás de una puerta. "Ella no sabía que yo estaba detrás de una puerta", escribió en su publicación. Además, de manera romántica, Nacho le preguntó si quería ser su novia. Coty aceptó la propuesta con entusiasmo, compartiendo en sus redes sociales: "Le dije que sí".

Con esta sorpresa, Coty Romero y Nacho Castañares afianzaron su relación y se convirtieron en una de las parejas más queridas por los seguidores de Gran Hermano.

Fuente: Pronto