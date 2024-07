Guillermo Francella contó cómo fue su visita de tres horas a la Scaloneta antes de la final de la Copa América

Este lunes, Guillermo Francella visitó Soñé que volaba (Olga) y reveló cómo fue su visita a los jugadores de Scaloneta en la previa a la final de la Copa América 2024. El actor contó que se acercó al predio donde estaba la Selección nacional después de haber mantenido una charla con Lionel Messi, con quien mantiene contacto desde hace años.

“Lo llamé a Leo, yo tengo un vínculo con él. Le dije que lo felicitaba y que tenía ganas de saludar a los muchachos”, sostuvo el protagonista de El Encargado en diálogo con Migue Granados y el resto de los integrantes del programa de stream. Y agregó: “Me dice: ‘Venite al hotel, comemos de 12 a 1, después a la tarde entrenamos, pero venite a la 1′. Estaba lejos, me mandé con (mi hijo) Nico”.

Sorprendido por la naturalidad con la que el invitado describía su encuentro con los futbolista, Migue le preguntó si “estaba cagado”. “No. Ya había ido a comer una vez con él y a los chicos los conozco. A De Paul también estuvo en Racing, y me gusta el vínculo que tienen, esta cosa deportiva. Son vagos, son simpatiquísimos. Fui al hotel y me agarró Daddy (Marcelo D’Andrea), el preparador físico, me mandó a una sala de reuniones. Entré con Nico y vinieron (Leo) Paredes, (Giovani) Lo Celso, Rodrigo de Paul y Leo (Messi)”, respondió el entrevistado.

Francella contó que el diálogo con los campeones del mundo fue muy agradable. “Me encantó. Estuvimos tres horas en una salita, empezamos a hablar, contábamos, nos reíamos a carcajadas. Aparte, yo veía, ¿viste? Uno es medio cholulo de ellos y ellos son cholulos también de lo nuestro. De Paul, contó que mira El encargado, se ve que siguen lo que hago”, valoró.

Por otra parte, describió el estado anímico de los jugadores antes de enfrentarse a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami y conseguir el bicampeonato. “Estaban muy entusiasmados y con mucha garra. Había una vibra tremenda”, destacó.

Más allá de estos encuentros espontáneos, el artista va a estar siempre ligado a esta generación de jugadores por haber sido la voz de Muchachos, la película de la gente, basada en un cuento de Hernán Casciari, que muestra cómo se celebró en todo el país el triunfo de los dirigidos por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Fuente: TN