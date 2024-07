Marcelo Longobardi se hartó de recibir ataques de Javier Milei: «Voy a pensar si presentaré una demanda»

Marcelo Longobardi respondió con firmeza a las recientes críticas del presidente Javier Milei y señaló que está considerando denunciar al mandatario por los insultos recibidos. Longobardi expresó su molestia por ser llamado «dinosaurio, idiota, ensobrado y chanta» por Milei en varias publicaciones y reposteos.

“El Presidente me llamó dinosaurio, idiota, ensobrado y chanta. Tanto en posteos como en reposteos que ha hecho. Lo de idiota, se lo tomo; lo chanta, ponele; lo de dinosaurio, ya me parece que no va, tengo la cabeza bastante abierta para mi edad y no estoy preso de ninguna ideología; y lo de ensobrado amerita una denuncia a Milei, que no sé si haré porque no sé si tengo tiempo, pero yo creo que ya basta con esto de ensobrado; es una cosa exasperante”, comentó Longobardi en una editorial en su canal de YouTube.

El periodista también apuntó a los colegas de Milei, sugiriendo que el presidente debería revisar a su «séquito de periodistas» que lo rodean para ver quién está más o menos «ensobrado» en la Argentina. Subrayó además que está evaluando seriamente la posibilidad de presentar una demanda contra el mandatario.

La controversia se intensificó cuando Milei reposteó un mensaje que acusaba a Longobardi de ser un «chanta» y compartió un video de una entrevista previa al debate presidencial, donde el periodista Jaime Bayly analizó la situación política. «El chanta de Longobardi el día después de la primera vuelta creía que la victoria de Sergio Massa era irreversible. Al final ganó Milei por paliza, se eliminó la pauta oficial y Longo no para de llorar y tirar mierda todos los días», decía el posteo.

En esa entrevista, Longobardi había comentado sobre el triunfo en primera vuelta de Sergio Massa, indicando que, pese a los problemas económicos y sociales, el candidato de Unión por la Patria había logrado más del 36% de los votos. «Todo el sentido común indica que con (el caso Martín) Insaurralde, la inflación, la pobreza, los problemas cambiarios, y 20 años de falta de crecimiento, estos tipos tienen que perder, pero no pasó. Y no solo no pasó, sino que la dinámica que sugiere este cambio proyecta a Massa presidente», afirmó el comunicador.

El tuit de Milei que hizo enojar a Longobardi

Milei utilizó el video para reiterar sus críticas a Longobardi, afirmando: «Parece que le molesta que le digan que es un fracasado pifiador serial… Ni que hablar esos ‘periodistas’ que hablan de recortar libertades que lo único que buscan es callarme para que puedan seguir teniendo el monopolio del micrófono… a punto de defender mentirosos y sobres».

Además de las críticas directas a Milei, Longobardi también cuestionó al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, diciendo: «El Banco Central entró en una suerte de timba». Comentó sobre una reciente declaración de Caputo que sugería no comprar dólares debido a un supuesto «peso fuerte». Longobardi ironizó: «Raro, porque este año tenemos 140% de inflación, si no 200%, pero a juicio de él esto es un peso fuerte».

El periodista finalizó su editorial enfatizando los problemas con el tipo de cambio y la inflación en Argentina, resaltando que el valor artificial del dólar y la alta inflación son formas de «robo» a los ciudadanos.

