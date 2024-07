El sincericidio de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron si le gustaría casarse con Lali Espósito

Pedro Rosemblat no esconde su felicidad cada vez que se habla sobre su relación con Lali Espósito. Esta vez no fue diferente y en conversación reciente con Iván Schargrodsky para Cenital, contó cómo vive en el día a día su relación con la cantante y se refirió a su deseo de ser padre antes de los 40.

Con este preámbulo en mente, el periodista fue abordado por un movilero de Intrusos (América) y le consultaron si tenía planes de matrimonio. “No, no está planeado y no la veo ni a Mariana ni a Lali con un vestido blanco. Fiestas vamos a hacer, pero no de casamiento”, respondió entre risas.

Tras la respuesta, desde el ciclo, se remarcó el hecho de que Rosemblat comentó a Schargrodsky que con Lali se sentía enamorado “como nunca”. Esto les permitió a Flor de la V y sus panelistas repasar cómo era el streamer en su relación con la actriz Carla Quevedo.

Sin embargo, el novio de la cantante despejó dudas al respecto en la entrevista que concedió a su colega. En este sentido, aclaró: “No quiero ser injusto. Creo que siempre que uno se enamora siente que se enamora por primera vez, o que no tiene nada que ver con las veces anteriores, porque si tuviera algo que ver con las veces anteriores significa que uno está atado a viejos amores y eso no es así”.

Fuente: TN