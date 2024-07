Otra grave denuncia contra Aníbal Lotocki: el expaciente Eduardo Fiuza lo acusa de abuso de sexual

Eduardo Fiuza, el modelo brasilero que junto a otros expacientes llevó a la Justicia a Aníbal Lotocki por mala praxis, interpuso una nueva denuncia en su contra. En esta nueva acusación, se señala al joven como presunta víctima de abuso sexual por parte del cuestionado cirujano, hecho que habría ocurrido en el año 2018.

Eduardo contó que se realizó varios procedimientos estéticos con Lotocki en el 2018 y recordó que los episodios ocurrieron durante las citas de control postoperatorio.

Me hacía quedar en ropa interior, me acostaba en la camilla y él hacía las curaciones. Iba tocando mi trasero, mi parte de adelante y él con su miembro erecto. Me quedaba ahí preso, sin saber qué hacer. No pude hablar con mi pareja porque no me iba a creer”, expuso.

Fiuza también explicó que aún adolorido por las intervenciones, intentó desesperadamente buscar a otros médicos para evitar volver a las consultas con Lotocki, pero ningún profesional accedió: “Estaba en sus manos porque firmé un consentimiento médico, y otros profesionales no tocan a los pacientes de Lotocki”.

En cuanto a la evolución de su caso, Eduardo comentó a este medio que le tomó varios años poder hablar sobre lo sucedido y actualmente cuenta con ayuda profesional. “Hace menos de 11 meses, cuando empecé a hablar con mi psiquiatra y mi psicólogo sobre el tema, ellos me dijeron que era abuso. Yo llegué a pensar que era acoso. Estoy tratando estos traumas a la par de todos los problemas de salud que padezco”, se lamentó.

Finalmente, cuando se le preguntó al brasileño que desea conseguir con esta nueva querella legal contra el médico, declaró: “Quiero aumentar sus años de cárcel. Ya tengo la denuncia por intento de homicidio calificado contra él y está unificada con la causa de Silvina Luna y Cristian Zárate, porque mi abogado solicitó la unificación la semana pasada”.

