Mientras Messi recibe €20 millones al año de Adidas, Cristiano Ronaldo no se queda atrás con Nike

Si algún aficionado le quedaban dudas sobre por qué son los jugadores con más impacto en la historia moderna de fútbol, una nueva comparación dictó sentencia. Cristiano Ronaldo es una de las principales imágenes de Nike en el mundo, y las ganancias que recibe al año por parte de esta marca, no se quedan atrás con el dinero que gana Lionel Messi por su acuerdo con Adidas.

Apenas se iban a cumplir dos años del debut de Leo Messi con el FC Barcelona el 16 de octubre de 2004 cuando Adidas decidió darle un gran voto de confianza con la decisión de empezar a patrocinarlo. Esta relación iba a renovar los votos de lealtad y confianza en 2017 con una determinación histórica.

Cristiano Ronaldo firmó con Nike desde el 2003 y tal fue el impacto que causó como imagen de la marca norteamericana que en 2016 renovaron el contrato que lo llevó a ser denominado el nuevo Michael Jordan de Nike. La proyección de los expertos sostuvo que este nuevo vínculo de CR7 podría representarle una ganancia de mil millones de dólares.

Messi renovó su contrato con Adidas en 2017 y llegaron al acuerdo de tener un vínculo vitalicio. Por toda la vida del jugador argentino. Según el portal ‘Columna Financiera’, de Brasil, el futbolista de Inter Miami recibe al año €20 millones de euros al ser patrocinado por la marca alemán.

Al mejor estilo de Michael Jordan con la marca ‘Air Jordan‘, Cristiano Ronaldo pasó a tener una línea propia asociada a Nike con el nombre de ‘CR7‘. “Tengo una gran relación con esta marca y grandes amigos en esta empresa. Trabajamos como una familia. Esta es mi marca”, afirmó el delantero del Al-Nassr antes de darse a conocer que el dinero que gana al año por el patrocinio de la marca estadounidense no se queda atrás a lo que recibe Lionel Messi.

Si impresionan los €20 millones de euros que Messi recibe al año por parte de Adidas, Cristiano no se queda atrás, ya que el dinero anual que recibe de Nike se estima que sería más de €22 millones de euros, según los portales AS y El Tiempo Latino. Por lejos, los dos jugadores con mayor impacto en la historia de la era moderna del fútbol.

¿Mensaje para Cristiano? Estrella de Inglaterra eligió a Messi como el mejor de la historia

Trent Alexander-Arnold venía de perder con Inglaterra la final de la Eurocopa 2024 y luego de la derrota contra España le concedió una entrevista al diario ‘The Mirror’. La estrella del Liverpool eligió quién es el mejor jugador en la historia del fútbol y… ¿Le envió un mensaje a Cristiano Ronaldo? “Lionel Messi es el mejor que jamás haya jugado este juego. Jugar contra él es una sensación diferente a la que he sentido con cualquier otra persona. Siempre estás en alerta roja cuando el balón está cerca de él. Creo que es muy raro que un jugador pueda transmitir ese sentimiento a otros jugadores, así que por esa razón tengo que decir que es él“, afirmó el lateral inglés.

Fuente: bolavip