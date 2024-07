Darío Barassi llenó de elogios a Wanda Nara y reveló una peculiar característica que tienen en común

Darío Barassi y Wanda Nara serán los encargados de llevar adelante la conducción de Love is blind Argentina, el reality que promete dar de qué hablar. Para los fanáticos de los realities y de la televisión en general, el actor reveló detalles sobre su participación en el nuevo programa y no se cansó de elogiar a su dupla conductora.



En una reciente entrevista para Intrusos, Barassi dejó claro que su colaboración con Wanda fue ni más ni menos que explosiva: "La dupla con Wanda fue una bomba. Soy fanático de los realities. Esto es un experimento social, no un reality porque posta es todo verdad. Los pendejos llegaron totalmente sin tener mucha información, van a conocer al amor de sus vidas, salen casados".



Si bien durante la grabación del reality compartieron en sus redes sociales que había buena onda, el actor volvió a destacar la conexión instantánea que formó con Wanda, tanto a nivel profesional como personal. "Wanda es una genia. Soy fan de Wanda. Pegamos la mejor en México, le gusta comer como a mí y eso es un placer. Nos clavamos unas hamburguesas a morir. Es bardera como yo, así que criticamos a morir por todos lados. Muy divertida, muy madre, jugué un montón con sus hijas, pegué onda con sus dos hijas. La verdad, una capa la mina y conduciendo estuvo bárbara".

En cuanto a su estado de salud, Barassi también ofreció una actualización. Aseguró que está recuperado tras enfrentar problemas vocales y dos cirugías simultáneas que lo dejaron en una condición delicada por unos días. "De salud estoy bien, la voz está bastante recuperada pero me tengo que cuidar un montón. Después me hice dos cirugías a la vez, me pusieron anestesia que no podía volver, estuve como muerto tres días, pero ya está. Ahora disfrutando del laburo, la paternidad, los proyectos que vienen, contentos."

Hasta el momento, no se conoce la fecha de estreno del reality que conducirán Barassi y Nara, pero sí se confrimó que se transmitirá a través de la plataforma Netflix.

Fuente: Pronto