Los Gladiadores cayeron ante Hungría por la segunda fecha de los Juegos Olímpicos

Este lunes, la Selección Argentina de handball masculino cayó 25-35 ante Hungría, en el South Paris Arena 6, por la segunda fecha del Grupo B de los Juegos Olímpicos París 2024.

Los Gladiadores no pudieron conseguir su primera victoria en una zona complicada que comparte también comparte con Dinamarca, Francia, Egipto y Noruega, con quien cayeron en el debut. Además, Diego Simonet salió lesionado a los siete minutos del partido.

El primer tiempo no fue lo esperado. Pese a que los 7' Simonet salió por un tirón en su aductor y fue un golpe anímico muy duro para el seleccionado nacional, el partido era parejo, sin embargo, con el correr de los minutos se torció para el rival.

Hasta el 10-10 casi no se sacaron ventaja, pero el combinado europeo logró anotar siete de los siguientes nueve puntos. Debido a esto, el marcador terminó desfavorable 17-12 para Argentina.

El segundo tiempo arrancó desfavorable para la Albicelete. Hungría anotó dos tantos consecutivos y se puso 19-13 en el marcador. Cada vez más lejos, Los Gladiadores nunca pudieron acercarse y terminaron quedando 10 puntos abajo.

De esta manera, el partido finalizó 25-35 gracias a la efectividad del 70% en los tiros de Hungría: 35/50 para los europeos. Por su parte, Argentina terminó con un 54% (25/46) y su máximo anotador fue Pablo Simonet con cinco goles, quien además otorgó tres asistencias.

El Fixture de Los Gladiadores en Juegos Olímpicos 2024

Fecha1: Argentina 31-36 Noruega

Fecha 2: Argentina 25-35 Hungría

Fecha 3: Argentina vs. Dinamarca | miércoles 31 de julio, desde las 16.

Fecha 4: Argentina vs. Francia | viernes 2 de agosto, desde las 6.

Fecha 5: Argentina vs. Egipto | domingo 4 de agosto, desde las 6.

Fuente: 442