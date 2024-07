En medio de su silencio sobre Venezuela: Cristina Kirchner confirmó que dará una clase sobre “realidad política y electoral de América Latina”

La dos veces presidenta Cristina Kirchner confirmó este martes que dará una clase sobre “realidad política y electoral de América Latina”. Esta cita se dará, curiosamente, en el marco del escándalo en Venezuela por los resultados de las elecciones presidenciales que dieron por ganador al actual mandatario, Nicolás Maduro, y las denuncias opositoras por fraude. La líder política argentina, en su momento muy cercana a Maduro, aún no se manifestó sobre lo sucedido en ese país, lo que le está valiendo varios cuestionamientos.

El anuncio se dio a través de una republicación en la red social X (antes Twitter). Sin hacer alusión a los comicios presidenciales de Venezuela, Cristina Kirchner reposteó una publicación del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, la agrupación de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que indica que la exmandataria cerrará el curso internacional denominado “Realidad política y electoral de América Latina”. Será este sábado, 3 de agosto, a las 15.00 (hora argentina), y con transmisión a través de YouTube.

La aparición pública de la extitular del Senado genera expectativa tras la controversia que se creó en torno al proceso electoral venezolano que determinó la reelección de Maduro, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición. En este sentido, Cristina es una de las dirigentes de relevancia de la región que todavía no se posicionó en relación a los comicios en el país caribeño, por lo que podría esperarse que la referente del peronismo se exprese al respecto.

El encuentro cuenta con la organización del espacio político que fundó el expresidente mexicano López Obrador, quien en la previa de la elección en Venezuela había expresado dudas respecto de su transparencia. “Si existen dudas sobre los resultados, se debe hacer un recuento de votos para transparentar la elección”, sostuvo López Obrador, quien durante la presidencia de Alberto Fernández en la Argentina se mostró muy cercano a éste.

Entre los cercanos a la ex jefa de Estado, uno de los pocos que se manifestó a propósito de los comicios venezolanos fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés ‘Cuervo’ Larroque. “Hay que respetar el principio de autodeterminación de los pueblos y la voluntad popular”, afirmó el funcionario de Axel Kicillof en declaraciones radiales.

Las críticas a Cristina Kirchner y al kirchnerismo por su silencio sobre Venezuela

En las últimas horas, varios dirigentes políticos de la Argentina cuestionaron a Cristina Kirchner y al kirchnerismo por su silencio sobre Venezuela. Uno de ellos fue Ramiro Marra, legislador porteño y asesor del presidente Javier Milei. En la red social X, escribió: “Hay silencios que lo dicen todo. No me sorprende que la corrupta de CFK no tilde de dictador a Maduro, si años atrás le entregó la Orden del Libertador San Martín. De venderse como defensores de los derechos humanos a aliarse con terroristas y dictadores. Chau Kirchnerismo”.

Por su parte, la diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal, tildó al kirchnerismo y la izquierda de ser cómplices de Maduro para amedrentar “a refugiados políticos en la Embajada argentina”, en referencia a los hechos que van sucediéndose en el barrio porteño de Palermo, donde se encuentra el edificio diplomático. “Mucho 24 de marzo, pero son aliados de un régimen que solo conoce la violencia, tortura y miseria. De esto no se vuelve”, aseveró la legisladora.

El mismo Javier Milei también fustigó contra el kirchnerismo, precisamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof. También a través de X compartió un mensaje del diputado nacional del PRO Diego Santilli, que dice lo siguiente: “Adivinen quién fue el único que no se expresó sobre el fraude de Nicolás Maduro en Venezuela. La respuesta no les sorprenderá”, y junto al texto adjunta las fotos de Maduro y Kicillof.

A su vez, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó: “La hipocresía del kirchnerismo que mira para otro lado y avala cuando un tirano proscribe a su oposición, tortura en cárceles clandestinas a sus detractores o falsifica las actas del pueblo que vota a sus gobernantes”. “Ese mismo kirchnerismo que proyecta en mí sus deseos más oscuros, adjudicándome conductas antidemocráticas”, puntualizó.

Seguidamente, y dejando sus diferencias con el jefe de Estado de lado, la titular del Senado de la Nación recalcó: “Quizás somos con el presidente Javier Milei todo lo que a la izquierda en su inconsciente cada vez más consciente les encantaría ser”. Para cerrar su mensaje, exclamó: “¡Basta de hipocresías y vivan los pueblos libres de socialismo!”.

