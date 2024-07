Camila Mayan reveló cómo era su relación con Ailén Cova antes del escándalo con Alexis Mac Allister

Este martes, Camila Mayan brindó una entrevista donde se refirió a varios temas que volvieron a cobrar fuerza después de que se conociera que le pidió una compensación económica a Alexis Mac Allister por el tiempo en el que convivieron y no pudo ocuparse de sus compromisos laborales.

En diálogo con LAM (América), la integrante del programa Patria y familia (Luzu TV), recordó cuál era el vínculo que tenía con Ailén Cova, actual novia del campeón del mundo.

“Era amiga de él, pero obvio que yo la conocía. Había un vínculo”, les dijo Ángel de Brito y las panelistas. La periodista Fernanda Iglesias le preguntó: “¿Nunca sospechaste?”. “No me voy a meter en esas cosas”, respondió ella.

Luego, la cronista Candela Mazzone trajo a colación un episodio que en una oportunidad Mayan contó: “Vos dijiste que un día a las tres de la mañana lo viste leyendo un mensaje y le dijiste ‘amor, ¿pasó algo? ¿Qué haces hablando con esta persona?’. Y que él se enojó. Era con ella”. Letal, Camila confirmó: “Y sí, obvio que era con ella”.

“A veces termino contando cosas así porque en el programa hablamos de todo y para mí, mi ex es mi ex, no es una persona famosa y todo. Yo nunca le reclamaría nada por cómo se comportó, cada uno se mueve por la vida con las herramientas que tiene. Yo no me voy a ponerle a dar indicaciones a nadie, yo ya entendí que tipo de persona es cada uno y hago el trabajo conmigo misma. No le voy a ir a decir ‘pero vos hiciste esto, aquello’. En su momento hablé lo que consideré que tenía que hablar y después ya está, y nada de esto viene del resentimiento, ni del dolor, ni nada”, añadió.

Fuente: TN