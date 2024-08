Pullaro dejó ante Caputo los temas que Santa Fe necesita que resuelva la Nación

El gobernador Maximiliano Pullaro se retiró satisfecho del deschapo del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo con el que tuvo una extensa reunión acompañado por los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Obras Públicas, Lisandro Enrico. El funcionario nacional, en tanto, sentó en la mesa a Juan Pazo, secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo, funcionario de diálogo permanente con Puccini sobre temas productivos. "Excelente la reunión con Caputo", le dijo el mandatario a El Litoral mientras se dirigía a otro encuentro de los muchos que tuvo en dos días en Caba.



La deuda de Nación con Santa Fe, especialmente en el tema previsional, y la búsqueda de financiamiento para la realización de obras de infraestructura para el sector productivo fueron los ejes de la reunión. Olivares le dijo a El Litoral que el tema previsional abrió el encuentro. Se habló de las auditorías necesarias para determinar la deuda de Nación con todas las cajas no transferidas en los 90, entre ellas Santa Fe. El ministro nacional también hizo notar la falta de partidas presupuestarias para afrontar los pagos en el marco de una decisión del gobierno de ajustar el gasto hasta bajar la inflación. Todo parece indicar que el reclamo por la deuda previsional irá a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pullaro, luego del encuentro detalló que fue "una reunión muy importante, a la trajimos temas trascendentales que tienen que ver con el desarrollo que necesitamos en este momento, pero también con la deuda que tiene Nación con nuestra provincia. Dialogamos mucho sobre la deuda que hay sobre la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe y las diferentes salidas posibles para poder resolver este conflicto que lleva mucho tiempo".

Acotó ante periodistas que "trajimos a la reunión algo que nos parece muy importante, que es el complejo de infraestructura interportuaria y la forma de poder resolver un problema que tiene más de 30 años en Santa Fe, que es el estado de las rutas nacionales, principalmente, pero también provinciales y municipales, que son las que llegan a puertos del sur y están en pésimo estado. Para eso planteamos un sistema de administración por parte de la Provincia, sobre el cual estamos avanzando para un convenio. También trajimos diferentes iniciativas para el desarrollo energético en Santa Fe, que a nosotros nos permita, fundamentalmente, poder darle la potencia que necesita nuestra industria para poder crecer y generar empleo", finalizó Pullaro.

Por su parte, Olivares valoró "la importancia de poner en agenda distintos temas que son prioridad para Santa Fe. Siempre una reunión es positiva cuando son temas de agenda para la provincia. En primer término la cuestión de la deuda, el reconocimiento que Santa Fe es una de las provincias que más crédito tiene con Nación. Y, en eso, la posibilidad de comenzar a poder realizar desembolsos para cubrir el déficit, pero fundamentalmente la posibilidad para que se financie la infraestructura que nuestra provincia necesita, sobre todo para el funcionamiento de la logística exportadora y el desarrollo energético. Estos temas fueron vistos con bastante optimismo por parte del ministro de Economía de la Nación para pensar en la búsqueda de financiamiento y potenciar la inversión".



Por su parte, Enrico destacó "el problema de las rutas nacionales y la infraestructura vial. Nuestro planteo fue que colaboraremos en lo que haya que colaborar, pero que si Nación no puede mantener y reparar alguna ruta, el Gobierno de Santa Fe se hace cargo de tomarla con las herramientas jurídicas para poder hacerlo. Las rutas portuarias no van más. Por nuestras rutas sale la riqueza del país. Tenemos millones de toneladas de soja que salen al mundo viajando por rutas que son del tercer mundo. Eso es lo que queremos cambiar, a eso vinimos". El ministro santafesino no se trajo las respuestas que fue a buscar en materia de reparar rutas como se había comprometido la nación. "Hay deudas con empresas y los trabajos no avanzan", dijo.

Por último, Puccini precisó que "fue un encuentro positivo con el Gobierno Nacional, que ha visto a un gobernador con tres ministros que traemos agendas. Estamos pidiendo una autorización de fondos internacionales, muchos casi preacordados, que eso a nosotros nos permite hacer obras de infraestructura". Hizo notar que "a diferencia de otras provincias, Santa Fe es más acreedora de Nación que deudora. Eso nos permite venir a hacer estos planteos, que son propositivos. Hubo buena predisposición para que los equipos técnicos trabajen en ese sentido".

Por otra parte, el ministro agregó que "siendo Santa Fe una provincia que propone, también lo invitamos al propio ministro de Economía de la Nación al Santa Fe Business Forum, que se va a llevar adelante en Rosario con 200 compradores de 38 países. Esto es una señal que le dejamos a Nación sobre cuál es el perfil de esta provincia. Una provincia que está proponiendo más producción, que está pensando en el comercio exterior, que quiere producir más. Pero todo eso es posible si mejoramos la infraestructura a nuestro sector productivo y lo hacemos más competitivo", finalizó.

Dos días a full

El gobernador Pullaro estuvo dos días en CABA con agenda a pleno ya que encabezó reuniones con funcionarios nacionales, embajadores e incluso acompañó a las Bolsas de Comercio de Santa Fe y de Rosario en la presentación del indicador de seguimiento del ciclo económico que se hizo en la Casa de Santa Fe en la capital federal. El mandatario fue al encuentro tras reunirse con el embajador de China y antes de participar de un almuerzo en la embajada de Estados Unidos junto a sus pares de la región Centro y el mandatario mendocino, Alfredo Cornejo, articulador de esa reunión con objetivo central en el comercio.

Este jueves, Pullaro fue con sus pares de Juntos por el Cambio al encuentro con el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, donde se hicieron una serie de planteos generales de la relación entre nación y provincias y luego al encuentro con Caputo.

La delegación santafesina también estuvo en dependencias de Vialidad Nacional y en el despacho del secretario de Transportes, Franco Moggeta.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.