"A los gritos": se pudrió todo en los pasillos de América TV entre Mariana Fabbiani y una figura de Cocineros Argentinos

Mariana Fabbiani y Cocineros Argentinos son dos de las grandes apuestas que tendrá América TV desde este lunes al aire para competir en la batalla del rating. Si bien es cierto que la conductora ya venía realizando su Diario de Mariana, ahora también contará en la grilla con el programa proveniente de la TV Pública. Justamente, ahí es donde yace una tremenda interna que tuvo "gritos" en los pasillos del canal.

"Mariana Fabbiani está a los gritos. Me contaron que hubo una discusión muy fuerte. A los gritos, pero bien. Es una mujer que grita con personalidad, lo aclaro…", aseguró Mariana Brey en Socios del Espectáculo. El enojo de la conductora de DDM tiene que ver, según detallaron en El Trece, con una cuestión de posibles cambios de horarios a raíz del desembarco de Cocineros Argentinos.

Más allá de Cocineros Argentinos, ya existe desde hace tiempo una trifulca entre Mariana Fabbiani y una de las figuras del nuevo programa: Maju Lozano. "Me contaron que ayer hubo una discusión muy fuerte en el camarín con parte de la gerencia del canal. Tiene que ver con las nuevas incorporaciones, entra Maju Lozano, recordemos que Maju y Mariana Fabbiani no se pueden ver desde hace mucho tiempo. Ellas trabajaron juntas, pero cuando Mariana se fue de vacaciones quien la reemplazaba era Maju y ahí empezó a crecer como una interna. Después cuando se va RSM de la pantalla, Maju quedó en el programa, que duró un suspiro", añadieron en Socios del Espectáculo.

"El ingreso de Maju a la programación de América hace que se corran los horarios, y al media hora de 14:30 a 15 horas es muy preciada en América porque es una hora donde siempre estuvo Intrusos. La pelea tiene que ver con eso, con que Mariana no quiere que le muevan el horario. A ella en ese horario le va muy bien y no quiere que la muevan. Aparentemente hay una negociación para que se quede 15 minutos Intrusos y 15 minutos Mariana, entonces empezaría 14:45", sentenciaron en El Trece, aclarando que hay un "quilombo" en América TV y que los "conductores se llevan pésimo".

Fuente: Paparazzi