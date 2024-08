Partow: la marca de lujo silencioso para las mujeres que saben

Durante la última semana de la moda en París tuve uno de mis momentos más “de película” cuando me di cuenta de que mi próxima cita era en el mismo edificio en el que trabaja la protagonista de Emily In Paris. Sin embargo, lo que descubrí dentro dista mucho de la moda de la serie de Netflix... Se trata de Partow , una de esas marcas que “if you know, you know”, no está ni a la vista ni al alcance de todos, pero su filosofía es la definición del lujo silencioso sin la pretensión de serlo. Platiqué con su fundadora, Nellie Partow, sobre cómo construyó la marca que hoy viste a las power women del mundo.





Nellie Partow define su pasión por la industria como un amor por el producto, por lo que su enfoque está en la calidad. Todos sus tejidos vienen de Italia y comparte proveedores con marcas de mucha herencia como Alaïa. En el pasado, Nellie diseñó para Calvin Klein, así que el minimalismo no le es ajeno y eso, sumado a su propia estética, la ha llevado a desarrollar una gran atención a la precisión. Para ella, es fundamental tenerla cuando se manejan siluetas tan limpias como las de Partow. Y es que, al revisar sus colecciones podrás encontrar que el hilo conductor entre ellas es la portabilidad: Nellie diseña para las mujeres reales que viven sus sueños profesionales.



Confiesa que se siente inspirada por sus clientas y recuerda que una vez, en Chicago, una de ellas le dijo: “Espero que sepas que se han tomado muchas decisiones poderosas vistiendo tu ropa”. Esto no es sino el reflejo de que las mujeres se sientan representadas por sus diseños en sus espacios de trabajo. Y es que su intención siempre ha sido crear piezas que no puedes dejar de usar, como el mejor suéter o la mejor chamarra.



En realidad, su propósito nunca fue crear el guardarropa de la power woman contemporánea sino algo que se dio de manera orgánica. “Todo se centró en el producto y cuando este llegó a diferentes clientes, notamos un tema común: vestíamos a mujeres muy poderosas y dinámicas”. En una de sus más recientes campañas, llamada “Sense of Self ”, Partow reunió a algunas de sus clientas, entre quienes se encontraba la artista estadounidense Laurie Simmons, y ellas mismas compartieron el por qué de su amor por la marca. Entre las respuestas, ellas dijeron: “Siento que todo un rango de mujeres y todo un rango de edades puede usarla” o “Partow retrata una idea de individualidad, refleja sabiduría y poder”.



Cuando le pregunto a Nellie Partow sobre su proceso creativo, me cuenta que en este momento se trata mucho sobre el workwear moderno, que se adapta al tipo de mujer que elige, como productoras ejecutivas en la industria del cine o en otros espacios creativos. “Para mí, diseñar no se trata de dictar qué deben usar las mujeres, sino de permitir su autoexpresión”. Cuando inevitablemente la conversación se torna hacia el lujo silencioso me dice que es simplemente lo que ella siempre ha conocido. Aunque apunta que muchas veces la gente confunde el lujo silencioso con lo simple, pero no es necesariamente simple. Y de hecho, es más difícil lograr un ajuste perfecto en un diseño “simple”. Se trata de la ejecución impecable y el ajuste exacto. “Creo que el verdadero lujo es tener piezas atemporales que perduren en tu guardarropa”.

Fuente: Elle