Los detalles detrás de la ruptura de Kate Middleton y el príncipe William por teléfono

La historia de vida de Kate Middleton quedó finalmente plasmada en "Catherine. The princess of Wales", la biografía presentada por el escritor británico Robert Jobson. De esta manera, se dan a conocer detalles desconocidos hasta el momento sobre su vida.

Si bien el libro aún no está a la venta, se dieron a conocer algunos secretos que revela el mismo como, por ejemplo, detalles desconocidos de la relación entre Kate Middleton y el príncipe William. Habla de los buenos momentos y también, de los malos.

Hoy en día, la pareja de muestra más fuerte y unida que nunca. Junto a sus tres hijos -Charlotte, George y Louis- se acompañan en el tratamiento contra el cáncer, enfermedad cuyo diagnóstico la princesa de Gales recibió en el mes de marzo pasado.

Sin embargo, hubo un momento en el cual la pareja también atravesó una fuerte crisis. La biografía de Kate Middleton relata el momento en el cual el príncipe William la dejó por teléfono en el año 2007 y cómo fue que retomaron su relación más adelante.

"De repente, William la telefoneó para sugerirle que se separaran. Le dijo que los dos necesitaban 'un poco de espacio' para 'encontrar su propio camino' y que no podía proponerle matrimonio", relata Robert Jobson en la biografía de la princesa de Gales.

El autor explicó que este llamado tuvo una duración de 30 minutos. "Fue un golpe devastador para Kate, que se sintió doblemente decepcionada por haber sido abandonada por teléfono. Aunque no era la primera vez que Guillermo ponía punto final a su relación, parecía que era el momento definitivo", agregó el escritor.

Fuente: Clarin