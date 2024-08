“No mienta”: José Luis Espert fustigó al gobernador de La Pampa luego que éste acusara al Gobierno de “atacar a las provincias”

El diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert cargó en las últimas horas contra el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, luego que éste acusara al gobierno de Javier Milei de “atacar a las provincias” con el ajuste fiscal que, desde su postura, les “impone”. “No mienta gobernador”, planteó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja del Congreso.

En un posteo en la red social X, Ziliotto manifestó que “un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) muestra en el segundo semestre 2024 la continuidad del ajuste que el Gobierno nacional impone a las provincias argentinas”. Agregó que “La fuerte recesión de la economía, la ínfima inversión pública, la notable pérdida del poder adquisitivo del salario y la apropiación indebida de recursos provinciales forman una tormenta perfecta que impacta negativamente en el federalismo fiscal”.

Según el gobernador pampeano, ello “no se trata de un daño exclusivo al gobernador o a su gobierno”, sino del “desfinanciamiento de políticas públicas, principalmente de salud, de educación y de alimentación, cuya responsabilidad recae en las provincias”. “Estos datos oficiales muestran que el desprecio al interior no es selectivo. No es una discriminación entre amigos y enemigos, no es un sistema de premios y castigos: el anunciado objetivo de fundir a las provincias está por encima de todo”, acusó Ziliotto.

En otro párrafo, puso como ejemplo “el trato a La Pampa, supuestamente castigada sólo por no acordar ni arrodillarse”. “Durante el segundo trimestre 2024 la coparticipación a todas las provincias cayó un 18,7% interanual en términos reales. En nuestra Provincia esa disminución alcanza el 17,4%”, acusó el dirigente peronista.

“Se trata de un ataque ideológico al federalismo, un pilar básico de la Constitución Nacional y una herramienta estratégica de desarrollo armónico e inclusivo. Se trata de un ataque ideológico al federalismo”, insistió Ziliotto. Y consideró “necesario seguir reclamando una distribución equitativa, sostener la defensa de las provincias”.

La tajante contestación de Espert

Al hacerse eco de la publicación de Ziliotto, Espert, fiel a su estilo, le salió con los tapones de punta. “No mienta gobernador”, arrancó el legislador. Y le indicó que “federalismo es autonomía, o sea, que cada estado provincial (no la gente que trabaja en el sector privado) se arregle con lo que recauda”. En ese marco, agregó, “La Pampa recibe de coparticipación aproximadamente lo que aporta de valor agregado al PBI nacional”.

Acto seguido, le recalcó: “Pero así como la Nación baja el gasto público, las provincias también lo tienen que hacer y ahí las transferencias NO automáticas de la Nación a provincias tienen que ser 0 (cero)”. “Sí, tienen que desaparecer”, enfatizó el libertario, y disparó: “Pasa que muchos de uds. le quieren hacer creer a la gente que federalismo es redistribución de ingresos fiscales entre gobiernos provinciales o que éstos vivan de arriba de la plata que recauda la federal AFIP y eso es falso”.

Finalmente, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados aseguró que “el gobierno del presidente Javier Milei no está atacando al federalismo, sino todo lo contrario”. “Está honrando el legado de JB (Juan Bautista) Alberdi, autor de nuestra Constitución liberal”, sentenció Espert.

