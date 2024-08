Reforma para armar en Santa Fe, entre los debates políticos y las estrategias electorales

La posibilidad de reformar la Constitución de Santa Fe desató un estado deliberativo en todos los partidos políticos de la provincia. Los intentos por llevar adelante una constituyente han sido casi tantos como las gestiones desplegadas desde el retorno de la democracia. Esta vez, la composición legislativa con mayoría oficialista entusiasma y envalentona, pero la necesidad de contar con dos tercios para convalidar la apertura del proceso obliga a abrir el diálogo con la oposición. De allí que no haya pasado desapercibida la decisión -revelada por El Litoral- del bloque que lidera Omar Perotti, de ingresar un proyecto propio en la Cámara de Diputados.

Es que más allá de las mayorías de Unidos en ambos cuerpos, en el horizonte vuelve a aparecer la reelección del gobernador y vice como la principal discusión a saldar. A priori, hay coincidencia con habilitarla, pero el dilema es si excluyendo o incluyendo a la conducción actual.

El axioma "gobernador que jura por una Constitución debe respetarla" encontró en el actual secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, otra interpretación: "Puesta la Constitución arriba de la mesa aprobada, sancionada y vigente, es la Constitución con la que el gobernador en ejercicio va a terminar su mandato", dijo el funcionario a este diario.

"Son diferentes intereses y diferentes maneras de encarar la cuestión", le respondió - también ante la consulta de este diario- la presidenta del bloque perottista, Celia Arena. La ex ministra de Gobierno adelantó los lineamientos del proyecto que ingresarán en los próximos días, y confirmó que la iniciativa prevé la reelección del gobernador, pero a partir de la futura gestión. Arena negó, como se deslizó en diferentes ámbitos, que esta posición pretenda "trabar" el proceso de reforma, pero ratificó que el gobierno actual debe ceñirse con sus actos a la Constitución vigente.

"Entendemos que quien juró por una Constitución que no establece reelección para ese mandatario, no debería tener la oportunidad institucional de ser reelecto para el siguiente período. Cuando (Maximiliano) Pullaro juró, lo hizo por la Constitución de 1962, y debe respetarla hasta que termine el mandato. La candidatura, incluso, sería anterior a la finalización de ese mandato constitucional, por lo tanto allí también hay una tensión y contradicción que no nos parece buena, se llame Pullaro o sea quien sea", aclaró. Sobre la misma base, reiteró que no es intención del sector "hacer caer" la reforma. "Quien tiene el número mayoritario (en las cámaras) es el oficialismo. Hay que ver qué pasa con los otros bloques. Nuestra postura tiene coherencia con lo que manifestamos siempre", explicó.

La hoja de ruta de socialistas y radicales es consensuar los puntos a reformar en el marco de Unidos para, tras ello, abrir el juego a la oposición.

Estrategia electoral

En paralelo, y con la misma intensidad con que se discute y construye el temario de artículos de la Constitución a reformar, ya se proyectan estrategias electorales. En ese plano, se plantea aprovechar la convocatoria a elecciones locales –serían separadas de las nacionales- para que se cuele allí la de convencionales constituyentes. Y se ensaya la idea de utilizar, incluso, un mismo paño para definir el candidato local –concejal, por ejemplo- y el convencional. Lo que da pie a la posibilidad (al menos como hipótesis, ya que aún no ha habido pronunciamientos al respecto) de asistir en esa categoría a una compulsa entre gobernadores, actual y con mandato cumplido.

Sobre ello, desde el PJ se lanzó un alerta. "Si se piensa en eso –dijo Celia Arena-, aunque sean trascendidos, el gobierno debería convocar a los partidos políticos. Porque ya hay fechas tentativas (de elecciones) que están circulando y si se piensa en una misma boleta para dos elecciones diferentes como sería la de concejales y constituyentes, eso obligaría a una reforma de la ley electoral o a una modificación respecto del uso de la herramienta que utilizamos para votar, como es la boleta única. De ser así, debemos discutir sobre cuestiones certeras", concluyó. Y avisó.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.