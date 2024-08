Amsafé sobre el descuento por paro: "El gobierno no nos va a amedrentar con estas medidas"

El gobierno de Santa Fe adelantó que descontará el día a los docentes que se sumen al paro lanzado para este miércoles. La decisión llegó luego de que Amsafé rechazara la propuesta paritaria presentada el pasado 31 de julio y votara un plan de lucha que incluye una huelga de 24 horas. “En el último paro, el gobierno hizo lo mismo y tuvo un 90% de adhesión. Si el gobierno cree que nos va a amedrentar, no es así. Debe preocuparse por mejorar la propuesta”, sostuvo Rodrigo Alonso, secretario general del sindicato. Mientras tanto, Sadop define este lunes cuál será su postura.



Alonso recordó que en las últimas negociaciones, de abril y mayo, se aceptó la oferta a pesar de ser “insuficiente”. El sindicalista sostuvo que esperaba "que el gobierno presente propuestas que vayan en línea con la situación económica que estamos atravesando”.

En este sentido, destacó que los acuerdos alcanzados en abril (un 18% sobre diciembre) y en mayo (un 18% sobre marzo) sumaron un 36%, contra una inflación medida por el Ipec (Instituto Provincial de Estadística y Censos) del 78% en el primer semestre del 2024. “Nos están faltando 40 puntos porcentuales”, arremetió Alonso y recordó la “deuda” de la Casa Gris sobre las paritarias 2023, que ronda el 22%.



Plan de lucha

Si bien los gremios de trabajadores estatales, UPCN y ATE, aceptaron la propuesta de un 9,95% para el trimestre, sobre la base del mes de junio: un porcentaje de 4,5% para julio, 3% en agosto y 2,45% en septiembre, Alonso aseguró que son negociaciones distintas ya que “el único sector que discute con menos salario es el docente, por la falta del Incentivo docente”.

“Nosotros no queremos profundizar el plan de lucha, queremos que el gobierno reconozca a los trabajadores de la educación”, finalizó el gremialista.

Este lunes, en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno Fabián Bastía fue consultado sobre el tema docente. “Ratificamos todo lo que hemos dicho antes. Coincidimos (con los gremios) con hacer la oferta trimestralmente, coincidimos que las condiciones económicas del país pronostican un período recesivo con una baja de inflación a partir de esa recesión que significa menos recursos para el fisco que es la que atiende las necesidades públicas. Es el máximo esfuerzo que podemos hacer y así lo entendieron los trabajadores de administración pública", remarcó.

"Dijimos que íbamos a descontar el día y planteamos que en lo sucesivo que se llevarán medidas de fuerza, con todo su derecho, pero dijimos que día no trabajado, día descontado. Eso no cambia. Los que no trabajen se le descontará el día”, concluyó.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.