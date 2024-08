Se suman a los docentes: los médicos de Santa Fe rechazaron la oferta de Pullaro y van al paro

Más problemas para el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Al igual que los docentes públicos de Amsafé, los médicos nucleados en AMRA y en Siprus rechazaron la oferta salarial del gobierno provincial y lanzaron un paro general de actividades por 24 horas para este miércoles 7 de agosto.

La decisión fue comunicada este lunes, tras la definición de una votación entre los profesionales de la salud. El 42% optó por rechazar la oferta paritaria del 9,95% y establecer una medida de fuerza, en tanto que un 29% se inclinó por la “aceptación en disconformidad”. Mientras que desde Siprus, indicaron que el 94% de los profesionales votaron por no aceptar la propuesta salarial.

La medida de fuerza se realizará en todos los hospitales públicos, Samcos y Centros de Salud dependientes del Estado provincial, sin concurrencia a los lugares de trabajo, con el mantenimiento de las guardias mínimas. También se sumarán el IAPOS y la ASSAL.



La oferta presentada por Pullaro, que implicaba un aumento del 4,5 por ciento para julio, del 3 por ciento para agosto y del 2,45 por ciento para septiembre, no representa una recomposición significativa del poder adquisitivo y fue rechazada por el "hartazgo que tiene el profesional de la salud".

"No son buenas épocas desde hace bastante. Nosotros recibimos la propuesta paritaria, la elevamos a las bases y se puso a votación de los médicos. El resultado fue negativo, lo cual no asombra", aseguró en AIRE el secretario general de AMRA, Marcelo Beltrame.

En esa línea, afirmó que "esto es el inicio, lamentablemente, porque hay un problema muy grande en Salud. Hay un problema salarial, un problema de precariedad y un problema de condiciones de trabajo".

"Esto llegó a un punto de quiebre donde la gente dijo basta y se votó por no aceptar la propuesta y un plan de lucha", aseveró Beltrame y cuestionó: "¿Cómo hace un profesional o tres médicos de guardia para atender una plantilla de 400 personas en 24 horas, más de 150 personas por profesional? ¿Qué calidad de atención le estás brindando a la gente?".

Pullaro cuestionó el paro docente en la Provincia: "Derecho a no pagarles"

Este lunes, el gobernador Pullaro ratificó la decisión anunciada días atrás por el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity: los trabajadores que adhieran al paro encabezado por Amsafé para este miércoles sufrirán el descuento del día.

Si bien reconoció el "derecho a huelga de todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina", dijo que el gobierno también "tiene derecho a no pagarles a quienes no van a trabajar".

“El paro no se lo hacen al Gobierno de Santa Fe, se lo hacen a los chicos que pierden un día de clases”, aseguró en conferencia de prensa, al mismo tiempo que apuntó: "Quiero dejar en claro no son los docentes, no son los maestros; son los sindicalistas que se pliegan a una movilización a la que llama (Roberto) Baradel en el orden nacional y aquí no solo hacen la movilización, sino que además le agregan un paro”.



Por amplia mayoría, los agremiados en Amsafé votaron en contra de una oferta paritaria similar al personal de la Salud: un incremento salarial a pagar en tres tramos (julio, agosto y septiembre), donde se toma como base los sueldos de junio y "garantiza un piso de 50 mil pesos para todos, a efectivizar por planilla complementaria en agosto”.

