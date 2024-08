Cuáles son los puntos que la UCR y el socialismo todavía no acordaron para la reforma previsional

La reforma previsional de Santa Fe entró en etapa de definiciones. El viernes la comisión legislativa especial entregará su informe final y en pocos días más el gobierno de Maximiliano Pullaro enviará el proyecto de ley a la Legislatura. En el medio, radicales y socialistas definirán hasta dónde hunden el bisturí para corregir el déficit de la Caja de Jubilaciones.

El proyecto de ley que ingresará a las cámaras será de Unidos, con "un alto nivel de consenso", según explican referentes radicales y socialistas. Eso implicará de acá al 20 de agosto intensas negociaciones políticas para encontrar puntos de acuerdo sobre qué hacer con los regímenes especiales, edad jubilatoria y qué proporción del déficit se buscará subsanar con la reforma, teniendo en cuenta que alrededor del 70% obedece a que la Nación no envía los fondos comprometidos.



Socialistas y radicales son los principales socios de Unidos, pero además ostentan los principales bloques legislativos, por lo tanto dominan la agenda parlamentaria. Mientras el PS apuesta a una reforma moderada, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, define la aspiración del núcleo duro del pullarismo: "Muy profunda y de largo alcance temporal. Reforma substancial, no maquillaje".



Edad jubilatoria y docentes en Santa Fe

La cuestión de las edades merecerá un fino trabajo de síntesis. El Ejecutivo parte de la idea de que con la expectativa de vida creciente, hay que igualar la edad jubilatoria de mujeres y varones. Sostiene que hay que llegar de forma progresiva a una misma edad, no menor a 65 años. También apunta a los regímenes especiales –por ejemplo docentes y policías–, que habilitan a jubilarse "muy jóvenes", en "plena edad activa".

El socialismo no ve que haya plafón político para meter mano ahí. No niega que hay una expectativa de vida creciente que impacta en los sistemas previsionales, pero su postura es que la definición sobre cuándo una mujer y un hombre están en condiciones de jubilarse tiene que ser nacional.

"Si se debatiera en el ámbito nacional, es una cosa y se verá, pero no puede Santa Fe ser la proa de ese tema en el país", explicó un legislador del PS.

Un ministro de la Casa Gris mostró otras ambiciones para la reforma previsional. "La Invencible (por Santa Fe) siempre tiene que ser vanguardista, como fue con Nicasio Oroño", dijo en referencia al exgobernador de segunda mitad del siglo XIX que llevó adelante reformas sociales de cuño liberal-progresista que lo enfrentaron con el conservadorismo eclesial y de la dirigencia política de la capital provincial.

El tema docente también demanda una síntesis. El subsector tiene un régimen especial que le otorga beneficios diferenciales que el Ejecutivo pretende modificar, en especial eliminando la compra de años y subiendo la edad mínima. Los referentes del PS piden que la reforma sea tan cuidadosa con la docencia como con la policía, por el lugar que ocupan en la sociedad.

La medida del déficit que puede tolerar Unidos

El argumento central de la reforma es el déficit que el sistema previsional ocasiona a las arcas públicas de la provincia. El Ejecutivo proyecta, con la inercia actual, entre 350 mil y 400 mil millones de pesos de rojo en 2024.

Como es imposible corregir ese déficit de un día para el otro y el 70% del déficit se explica porque la Nación dejó de pagar su parte, Unidos deberá consensuar en la mesa política y antes que nada, qué porción del déficit pretende corregir. Una vez definido ese eje, se calibrará la instrumentación técnica y las herramientas disponibles.

El secretario de Previsión Social provincial, Jorge Boasso, en sintonía con una reforma "lo más profunda posible" y que "no sea maquillaje", plantea que la reforma debe tender a corregir el desfasaje en un 100% o lo más cercano posible a ese porcentaje. Argumenta una cuestión de justicia: que la sociedad no cargue con ese déficit. También una cuestión de facto: es improbable que el Gobierno pague lo que adeuda, mientras todos los meses la caja provincial tiene que afrontar los haberes jubilatorios y pensiones.

La reforma que el socialismo cree "prudente" permitiría eliminar alrededor del 30% del déficit, mientras se batalla contra el gobierno de Javier Milei, tanto por la vía político-administrativa como en la Corte Suprema, para que pague su parte, que explica el otro 70%. Pullaro reiteró el reclamo de forma enfática el jueves pasado en el encuentro con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y horas antes lo hizo el conjunto de gobernadores de Juntos por el Cambio ante el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor Santiago Caputo. En ambos casos, sin éxito a corto plazo.

Los puntos de consenso

En tanto, radicales y socialistas alcanzaron ya algunos acuerdos. Los puntos que sí tienen consenso son:

establecer aportes progresivos según los ingresos del trabajador activo y el sector en el que revistan

introducir un aporte solidario de los jubilados con haberes más altos

desenganchar progresivamente a la jubilaciones muy altas del 82% móvil

eliminar la compra de años, ya sea con la ANSES o dentro del sistema provincial, salvo para quienes superaron la edad jubilatoria

que el aumento que se otorga a los trabajadores activos no sea automático el primer mes para los jubilados

CON INFORMACION DE LETRA P.