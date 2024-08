Diputados de Santa Fe prioriza trabajar sobre el informe final del tema previsional

"Estimadas Diputadas y Diputados: Atento algunas consultas recibidas, les informamos que esta semana no se ha citado a Sesión Ordinaria. Saludos cordiales", circuló en el WhatsApp de los cincuenta integrantes de la Cámara Baja en la tarde del martes anunciando que la octava reunión pasará para el jueves 15 de agosto. La decisión apunta a privilegiar la redacción del informe final sobre la situación del sistema previsional. Por otra parte, la Cámara Baja no tiene en agenda proyectos de ley de urgencia como si el Senado que sesionará este jueves. Incluso, fueron suspendidas las reuniones de comisiones que estaban convocadas para esta semana.

El objetivo en la Cámara de Diputados es avanzar entre hoy y mañana en la redacción final para la Comisión de Análisis Previsional donde los diferentes bloques políticos definen los alcances del trabajo. Ocho son los representantes de la Cámara en esa comisión que lo tiene al socialista Pablo Farías como vicepresidente. También participan José Corral (UCR), Astrid Hummel (Pro), Rubén Galassi (PS) , Gisel Mahmud (PS), Beatriz Brouwer (Somos Vida) , Walter Agosto (PJ) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia).

En tanto, el Sindicato de Trabajadores Judiciales presentó una nota ante las presidencias de ambas cámaras legislativas ratificando la postura expuesto como asistentes en la comisión. Sostiene que "la real malicia del gobierno nacional condiciona a la provincia en la gestión de la Caja de Jubilaciones y genera angustia y zozobra a activos y pasivos provinciales".

Los judiciales requieren que cualquier informe que haga la Comisión, "debe contar inexorablemente con los ingresos por simulación que Anses le debe a la Provincia y obviamente, en particular, el sector del Poder Judicial". Acota que en lo que hace a ese sector, la incorporación del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal, incrementó la plantilla del personal, en beneficio a los ingresos a la Caja de Jubilaciones.

"No entendemos la discriminación por género cuando es política del Estado Provincial y Nacional, respetar a la mujer, el acceso a la Seguridad Social y el pleno reconocimiento a las históricas tareas de cuidados que permiten consolidar la familia y el bienestar de los santafesinos". Apuntan que "cualquier norma a modificar, en su caso, sea a futuro para que quienes revisten hoy como activos y pasivos en el Estado Provincial no se vean privados de los derechos que le asisten en la actualidad". También dicen que el informe debe contener la recomendación de "no pagar sumas no remunerativas a ningún sector, ya que de esta forma contribuye al desfinanciamiento".

La nota a las Cámaras resalta que el Poder Judicial está incluido en el régimen general, "por el cual las mujeres y los varones con 30 años de aportes y 60 y 65 años de edad respectivamente acceden al 72% móvil del haber previsional, llegando al 82% con 35 años de aportes; y con un cálculo de haber de un promedio de los últimos 10 años, con movilidad sectorial". Advierte que "en caso de efectuarse modificaciones que vayan a contrario de la jurisprudencia plasmada en los tribunales ordinarios de Santa Fe y de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y de la Nación, se podrán generar situaciones de litigio que agravará la solución del problema que se pretende resolver".



Por eso, los Judiciales concluyen que "no corresponde que se realicen quitas de derechos a los trabajadores del Poder Judicial, porque en la Comisión no se conocen los ingresos por simulación del Anses, un memorándum jurídico por las acciones interpuestas, ni el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que permitiría a este Sindicato efectuar con mayor rigurosidad técnica alguna propuesta superadora, respetando la progresividad en derechos".

Senado

El Senado ratificó la decisión de sesionar este jueves y tiene en agenda el proyecto para declarar la emergencia vial en el territorio de la provincia "con el fin de paliar el déficit y deterioro existente y posibilitar la realización de acciones tendientes a la promoción del bienestar general". De aprobarse este jueves, el tema debe ser revisado por Diputados.

CON INFROMACION DE EL LITORAL.