Dalma Maradona explotó contra Gonzalo Peillat tras la polémica: "¿Estás loco? Delirio total"

La actriz Dalma Maradona cruzó duramente a Gonzalo Peillat luego de su polémico festejo en los Juegos Olímpicos 2024 y posterior utilización de la icónica frase de su padre Diego Armando para atacar a Argentina.



A través del streaming de Bondi, hablaron sobre lo ocurrido con Peillat y la Selección argentina de hockey, algo en lo que Dalma Maradona intentó empatizar. "Ponele que hasta ahí, que él no esté de acuerdo con los manejos del hockey, te lo puedo tomar, cada uno puede estar de acuerdo o no, y si tiene la posibilidad de ir a otra Selección", señaló.



Tras esta breve descripción de su situación, la actriz explotó: "Le gritás el gol a tus compañeros, la gente está re caliente, nos ganás el partido y después mandás a los argentinos a 'que la sigan chupando'... ¿Estás loco? No, pero delirio total al tarado, qué querés que te diga". Vale recordar que el jugador de Alemania fue por más y continuó desafiando al público argentino a pesar de todo lo que le dió.



Todo esto continúa enfureciendo a la población argentina contra Gonzalo Peillat y esto podría generar un clima muy hostil cuando el jugador de hockey regrese al país. De igual manera, no se debe a las palabras de Dalma Maradona, sino que el integrante de la Selección alemana fue muy agresivo contra Argentina en reiteradas ocasiones.

Fuente: RatingCero