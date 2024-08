Solicitaron que le quiten la pensión de ex presidente a Alberto Fernández por falta de mérito y honor

La Fundación Apolo presentó hoy una nota en la ANSES en la que reclamó que el organismo dé de baja a la pensión vitalicia que percibe Alberto Fernández como expresidente de la Nación. Los integrantes de la asociación, Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Martín Fazio, entendieron que no cumple con los requisitos de “mérito y honor” tras la denuncia de su ex pareja Fabiola Yañez por violencia de género. Ayer Infobae dio a conocer las fotos de las agresiones.

En la presentación, a la que accedió este medio, la Fundación señaló que “no caben dudas, entonces, que los requisitos de mérito y honor son determinantes a la hora de percibir el beneficio que nos ocupa”. Planteó, además, que cuando Fernández juró como presidente lo hizo por la Constitución que establece “desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina”.

La ONG planteó que el expresidente violó ese mandato con la fiesta en Olivos, con la causa de los seguros, con la violencia de género a Yañez y con el vacunatorio VIP. “El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, no ha tenido conductas o comportamientos que han sido loables y permitiesen ser tachadas de ´honorables´ requisito que resulta sine qua non para poder solicitar la asignación vitalicia”.

“En definitiva, entendemos que la vulneración de normas legales, algunas de ellas dictadas por el propio Alberto Fernández, las conductas impropias de un funcionario y la mentira como forma de comunicación con la ciudadanía argentina, constituyen causales suficientes para considerar que el expresidente carece de los requisitos de mérito y honor que exige la percepción de la asignación vitalicia”, concluyó.

Infobae tuvo acceso a las fotos y chats de la denuncia por violencia de género de Yañez contra Alberto Fernández. Según se desprende de las capturas, la golpiza ocurrió en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus.

En las imágenes se puede ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le manda al exmandatario reprochándole su actitud violenta: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

En las capturas también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”.

Ante esto, Yañez insiste: “Me volvés a golpear. Estás loco”. Y Fernández replica: “Me siento mal”. “Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, responde, contundente, Yañez, a lo que el expresidente reacciona: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”.

Yañez le enviaba las fotos a Fernández reclamándole por su actitud violenta: “Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste”. Luego le envía una foto del ojo totalmente morado y le dice, irónicamente: “Esto es cuando me pegaste sin querer”.

Fabiola Yañez concretó la denuncia contra Alberto Fernández este martes 6 de agosto. Lo hizo durante una comunicación por videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al expresidente por lesiones leves.

Ercolini contaba con material audiovisual que alertaba sobre hechos de violencia de género contra la ex primera dama, a partir del peritaje del teléfono celular de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, en el marco de otra causa en la que el ex jefe de Estado es investigado por presunto tráfico de influencia.

Advertido de tal documentación, el juez federal dispuso abrir una carpeta paralela y darle participación a la oficina especializada en violencia de género del Poder Judicial de la Nación. Fueron los funcionarios de esta área quien se contactaron con Yañez y le ofrecieron garantías en caso de que decidiera formalizar la acusación contra Fernández.

Finalmente, este martes fue la ex primera dama quien llamó al juzgado desde Madrid y realizó la denuncia contra Alberto Fernández. “Acabo de hacer la denuncia, no aguanto más”, le dijo a su ahora ex abogado, Juan Pablo Fioribello. A falta de la formalización, Yañez decidió cambiar de representación legal y su defensa estará a cargo de Mariana Gallego. Especialista en Derechos Civiles y Familia, Gallego está casada con otro abogado famoso, Mauricio D’Alessandro.

Por el momento, Alberto Fernández no designó abogado defensor en este expediente, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

Una vez que esto ocurrió, el juez dictó una serie de medidas de restricción contra el expresidente. Fueron notificadas oficialmente este jueves 8 de agosto. Alberto Fernández tiene prohibido salir del país, acercarse a la denunciante y comunicarse con ella por cualquier vía. Esto último se puso de relevancia, ya que Yañez dijo estar sufriendo “terrorismo psicológico” en su contacto con Ercolini.

Uno de los próximos pasos en el expediente es la declaración de la ex primera dama, que si bien aún no tiene fecha, podría darse en breve. Como antesala de ese paso procesal, Yañez mantuvo un encuentro con especialistas de la fiscalía especializada en violencia de género, dónde fue informada de las implicancias que tendrá cada avance del expediente.

La ex pareja de Fernández sigue las instancias judiciales desde España, donde se radicó junto a su hijo, fruto de la relación que mantuvo con el expresidente. Se trata de la primera vez que un expresidente de Argentina es investigado por acusaciones de violencia de género que se habrían cometido mientras ejercía la primera magistratura.

Con información de www.infobae.com