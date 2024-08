Wado De Pedro se expresó sobre la denuncia contra Alberto Fernández: “Me avergüenza que haya sido presidente”

El ex ministro del Interior y actual senador Eduardo Wado de Pedro expresó en sus redes sociales su repudio por la denuncia que pesa sobre Alberto Fernández por parte de su ex pareja Fabiola Yañez por violencia de género. “Me avergüenza que haya sido presidente”, lanzó.

“Nos generan mucha indignación las noticias de los últimos días sobre el comportamiento de Alberto Fernández como ser humano. La denuncia de violencia de género de su ex pareja Fabiola Yañez exige nuestro repudio absoluto. Su desapego a los valores éticos y morales más básicos y esenciales está fuera de discusión. No existe explicación que pueda justificar o atenuar el impacto de sus acciones, y no puedo negar que como militante político me avergüenza el hecho de que haya sido presidente”, expresó el referente de La Cámpora en sus redes sociales.

En ese sentido, De Pedro reconoció que le genera “bronca el uso político que el Gobierno está haciendo de esta situación. Es el mismo gobierno que fomenta la violencia a niveles nunca visto en nuestra historia democrática, que no cree en las políticas públicas para proteger a las mujeres y erradicar la violencia de género, que quiere liberar a los genocidas que asesinaron, torturaron, violaron y arrojaron seres humanos vivos al mar desde aviones”.

“Esos mismos sectores están tratando de instalar que Cristina es la responsable de la violencia que ejerció Alberto contra su mujer. Disparatado y al mismo tiempo muy injusto: fui testigo del maltrato, el ninguneo y las operaciones que Alberto realizó contra Cristina durante su gobierno, y también del esfuerzo que hizo ella soportando todo eso para permitir que el ex presidente pudiera finalizar su mandato. Es nuestro deber repudiar, condenar y exponer sus actos para que hechos como este no se repitan y podamos construir una sociedad libre de odios y de violencia”, concluyó.

La denuncia

Infobae tuvo acceso, en la noche del jueves, a las fotos y chats de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del expresidente contra su ex pareja ocurrieron en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus.

En las imágenes se puede ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le manda al exmandatario reprochándole su actitud violenta: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

En las capturas también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”. Ante esto, Yañez insiste: “Me volvés a golpear. Estás loco”. Y Fernández replica: “Me siento mal”.

“Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, responde, contundente, Yañez, a lo que el expresidente reacciona: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”. “Me venís golpeando hace tres días seguidos”, le dice Fabiola Yañez a Alberto Fernández

Yañez le enviaba las fotos a Fernández reclamándole por su actitud violenta: “Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste”. “Esto es cuando me pegaste sin querer”, le escribe Fabiola. Luego le envía una foto del ojo totalmente morado y le dice, irónicamente: “Esto es cuando me pegaste sin querer”.

Fabiola Yañez concretó la denuncia contra Alberto Fernández este martes 6 de agosto. Lo hizo durante una comunicación por videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al expresidente por lesiones leves.

Ercolini contaba con material audiovisual que alertaba sobre hechos de violencia de género contra la ex primera dama, a partir del peritaje del teléfono celular de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, en el marco de otra causa en la que el ex jefe de Estado es investigado por presunto tráfico de influencia.

Con información de www.infobae.com