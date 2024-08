Inesperado: Joaquin Phoenix abandonó una película a días de iniciarse el rodaje

El actor Joaquin Phoenix abandonó el rodaje de su nueva película a pocas horas de iniciarse y la decisión tomó por sorpresa a sus colegas ya que el proyecto era una idea suya.



El intérprete de The Jokerconfirmó en 2023 que trabajaría en su nueva película, una historia de amor entre dos hombres, y con una fuerte carga de contenido sexual. La filmación empezaba en un par de semanas en en Guadalajara, al suroeste de México, pero ahora ya no continuará.



El ganador del Premio Oscar al Mejor Actor por The Joker decidió dejar sólo la director Todd Haynes, sin previo aviso y de forma unilateral. El papel que iba a interpretar era el de una persona gay, sobre un guion que él mismo escribió.

Haynes confirmó a la prensa que el actor había estado presente en la idea original del filme, y que incluso propuso ir hasta el límite con las escenas sexuales.

Ya se habían construido varios sets, y todo estaba listo para el rodaje. Además, previo a la filmación, los derechos de la película ya se habían vendido a distribuidores internacionales, con la atracción de Phoenix en un rol tan desafiante.

Fuente: Clarin