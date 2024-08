“Yo pedí vino”: qué dijo Yanina Latorre sobre el día que aceptó una invitación de Alberto Fernández

Yanina Latorre destrozó a Tamara Pettinato por su video con Alberto Fernández en la Casa Rosada. En ese contexto, los usuarios de las redes sociales viralizaron una nota en la que la panelista contaba que había tenido un encuentro con el expresidente.

Los internautas reflotaron el día en que la esposa de Diego Latorre relataba al aire de Los ángeles de la mañana (eltrece) que había aceptado una invitación de parte del exmandatario.

“Yo no fui a la casa”, se la escucha decir a Yanina en la nota con Ángel de Brito, haciendo referencia a la Quinta de Olivos. “Fui a un tecito que me invitó Alberto, a un evento. Pero soy tan grosa que no por eso lo defiendo”, decía la mediática por el evento al que concurrió a principios del 2020.

El periodista de espectáculos había mencionado que Latorre se sacó una foto abrazada a Fernández en una chimenea. “Fui por invitación de Nara Ferragut. Lo conozco a Alberto de cuando trabajaba con Jorge Lanata en la radio. Nunca había ido a la Casa Rosada, y eso que conozco a Mauricio Macri desde hace años, pero él nunca me invitó”, había detallado en ese momento.

En sus palabras, Yanina se refería al encuentro que tuvo con el entonces presidente en febrero del 2020. En esa fecha, la panelista también había expuesto en Los ángeles de la mañana (eltrece) cómo había sido su visita. “Pasé un gran día”, había dicho ella.

En aquel momento, Latorre había relatado que la invitaron a la Casa Rosada por un evento que se llevó a cabo por la entrega del DNI 9 número mil con datos rectificados a Isha Escribano. “Estuvimos hasta las 6 o 7 de la tarde y yo pedí verlo (a Alberto Fernández). Fueron 15 minutos, porque el tipo estaba de reunión en reunión. Almorzamos, tomamos el té, nos dieron masitas, pescado, puré y agua. Yo pedí vino”, fue lo que había contado.

Fuente: TN