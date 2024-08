Gabriel Katopodis habría intervenido para que Martínez Sosa hiciera un negocio de US$ 7 millones

Según una reciente investigación del diario Clarín, el ex ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, habría intervenido directamente para que el bróker Héctor Martínez Sosa obtuviera un contrato de seguros por 7 millones de dólares anuales para Corredores Viales. Esta información se desprende de más de 1.800 mensajes intercambiados entre la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, y su esposo, Martínez Sosa, quien es objeto de investigación.

A pesar de estas acusaciones, Katopodis utilizó la red social X para rechazar enfáticamente cualquier implicación en este caso. «Esto es una mentira absoluta. No intervine ni tomé decisiones para beneficiar a ninguna empresa. Todos los que conocen mi trabajo, los que me quieren y los que no, saben cómo hago política, cómo administro los fondos públicos y cómo es mi vida. Por eso no voy a dejar que se diga cualquier cosa», expresó el exfuncionario.

El contrato en cuestión, que anteriormente estaba en manos de la firma Castello Mercuri SA, fue transferido a Bri Broker SA, controlada por Martínez Sosa, luego de una supuesta intervención de Katopodis, según la publicación. Cantero habría asegurado a su esposo en un mensaje del 1 de julio de 2021 que «Kato» había logrado asegurar el contrato para él, lo que dejó fuera del negocio a Castello Mercuri, una empresa que había sido seleccionada para gestionar diversas pólizas de seguros para Corredores Viales.

Clarín señala que este cambio de contrato ocurrió tras una reunión del directorio de Corredores Viales, en la cual se removió al entonces presidente, Gonzalo Atanasof, quien había adjudicado el contrato a Castello Mercuri. En su lugar, se designó a un nuevo gerente general y a un asesor legal, quienes posteriormente asignaron el contrato a Bri Broker SA. Entre 2022 y 2024, Bri Broker habría percibido más de 30 millones de pesos en comisiones por este acuerdo.

La justicia federal se encuentra actualmente analizando los casi 1.900 mensajes intercambiados entre Cantero y Martínez Sosa, en los que se menciona a Alberto Fernández en varias ocasiones. Estos mensajes están siendo cotejados con documentos recopilados durante la investigación en curso, en un intento por esclarecer la supuesta intervención de Katopodis y la legalidad de las contrataciones.

