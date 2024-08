El Gobierno refuerza el diálogo con el PRO en el Congreso: la reunión reservada de Karina Milei, Francos y Luis Juez

En la antesala del inicio de una agenda legislativa intensa, que incluye el debate por la reforma política, la revisión de varios Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Javier Milei y el tratamiento de los cambios en el sistema de jubilación, entre otros proyectos que están en carpeta, el Gobierno busca aceitar su relación con el bloque del PRO, su principal aliado en el Congreso.

El espacio de la denominada oposición “dialoguista” cuenta por sí solo con 37 bancas en la Cámara de Diputados y otras seis en el Senado, por lo que para el oficialismo es un actor clave a la hora de negociar las reformas que pretende impulsar.

En los próximos días, de hecho, ambos recintos tendrán fuerte actividad, ya que se prevé que comiencen las discusiones por la posible eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), como propone La Libertad Avanza, o su modificación para que empiecen a ser optativas, como insiste el partido fundado por Mauricio Macri.

Asimismo, para el jueves se convocó a una sesión especial, solicitada por Nicolás Massot, de Encuentro Federal, para analizar el DNU de Milei que autorizó la asignación de cien mil millones de pesos a la Secretaria de inteligencia de Estado (SIDE).

El miércoles, en tanto, por solicitud de Danya Tavela, de la Unión Cívica Radical, se va a tratar el proyecto de Financiamiento de Universidades Nacionales, una iniciativa con la que el oficialismo, en principio, no está de acuerdo.

A esto se le suma otros textos que fueron presentados recientemente, como aquel que propone quitarle la pensión vitalicia y la custodia a aquellos ex Presidentes que sean “condenados por delitos cometidos mientras se encontrase en ejercicio de su función pública”.

Se trata de una idea que el propio Milei sí apoyó en las redes sociales y que surgió en medio de la polémica por la denuncia de violencia de género realizada por Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, quien fue acusado de golpearla mientras ejercía el cargo de mandatario nacional.

Por otra parte, el oficialismo también quiere avanzar con un nuevo Régimen Penal Juvenil, aplicable a adolescentes de entre 13 y 18 años; cambios en la movilidad jubilatoria; los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y la Ficha Limpia, entre otros.

En este contexto, la semana pasada, tal como reveló Infobae, el asesor del presidente Milei, Santiago Caputo, se reunió a solas y en la Casa Rosada con el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, con quien ya venía conversando telefónicamente.

El encuentro se dio tan solo unos días después de que Macri cuestionara directamente al estratega político del Gobierno por no permitir, supuestamente, que ex funcionarios de Cambiemos se sumen al actual Gabinete.

Incluso, las declaraciones del ex jefe de Estado fueron uno de los temas que dialogaron ambos en Balcarce 50, pero Caputo le aseguró a Ritondo que las tensiones con el ex mandatario no iban a modificar el vínculo entre los espacios a nivel parlamentario.

Según pudo saber este medio, este martes fue la mismísima secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien recibió a otro actor importante del PRO, Luis Juez, jefe de la bancada de ese partido en el Senado.

El cónclave fue en la planta baja de la Casa Rosada, en las oficinas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que también participó de la charla, al igual que el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, y Santiago Caputo, que pasó unos minutos.

En el Gobierno aseguran que Juez “tiene muy buena relación con el Presidente” y que fue convocado para “que pueda dar su visión de lo que está ocurriendo en el Congreso”, pero también hubo conversaciones sobre la agenda a futuro.

Unas horas después de esta reunión, el senador cordobés y Catalán volvieron a verse, pero esta vez en la Cámara alta, donde el Gobierno organizó una mesa de diálogo con las bancadas de la oposición “dialoguista” para tratar de llegar a un acuerdo para la reforma política.

En esta ocasión, Catalán estuvo acompañado de la vicepresidenta Victoria Villarruel, del vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José “Cochi” Rolandi, y de la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy, cercana a Caputo.

Entre otros puntos, el oficialismo presentó el conjunto de proyectos que contiene la reforma política, a pesar de que algunas de las iniciativas van a ingresar por Diputados. Asimismo, hubo cierto consenso para sancionar definitivamente la implementación de la Boleta Única.

Por su parte, Francos, que fue quien organizó el acercamiento con los distintos espacios, se quedó en Balcarce 50 para recibir al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien en su paso por Buenos Aires también visitó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Del encuentro en Casa Rosada con Juez no hubo foto oficial ni comunicación, y los asuntos que se trataron permanecen bajo un fuerte hermetismo, como sucedió con el que se realizó con Ritondo, que también tiene una relación cercana con el Presidente.

