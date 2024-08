María Eugenia Vidal fue contundente contra Alberto Fernández: «El peor presidente desde el retorno de la democracia»

En una entrevista con CNN Radio, la diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, criticó duramente la gestión del expresidente Alberto Fernández, calificándolo como «el peor presidente desde el retorno de la democracia». Vidal expresó su indignación no solo por los «delitos de corrupción» que, según ella, marcaron su gobierno, sino también por la imagen de «violento» que dejó en el país y en el mundo.

En el programa CNN Primera Mañana, la ex gobernadora bonaerense no ocultó su deseo de ver a Fernández enfrentando a la Justicia: «Espero que rápidamente la Justicia lo ponga donde debe estar y podamos pasar la página«. Sin embargo, subrayó que la responsabilidad no recae solo en él, sino también en quienes lo apoyaron, haciendo un llamado a la sociedad para que en las urnas se refleje un «castigo social» hacia aquellos que formaron parte de su gobierno.

Vidal también dirigió sus críticas hacia la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, destacando que fue ella quien eligió a Fernández como su sucesor, a pesar de conocerlo «hace más de 20 años». Vidal acusó a Cristina de sostener políticamente a Fernández incluso después de eventos polémicos como la «Fiesta de Olivos». Según Vidal, «si uno realmente no está a favor de un gobierno que no integra, renuncia y se va«, cuestionando la falta de empatía de Cristina al intentar posicionarse como víctima en medio de las críticas.

Además, Vidal vinculó al peronismo en su conjunto con una actitud cómplice ante situaciones similares, mencionando a figuras como Espinoza y Alperovich. Para Vidal, «si uno no está de acuerdo con este tipo de situaciones, se debe expulsar a dichas personas de su partido«, subrayando la necesidad de tomar medidas más firmes dentro del espacio político.

En cuanto a la Justicia, Vidal insistió en la urgencia de que avance con celeridad en los casos que involucran al ex presidente: «Si la justicia avanza con la rapidez que los argentinos nos merecemos, seguramente haya sentencia con cumplimiento efectivo de la sentencia«. Confió en que haya una resolución judicial antes de que Fernández cumpla 70 años, en referencia a la posibilidad de evitar la prescripción de causas.

El presente y el futuro

A pesar de sus críticas, Vidal reconoció ciertos avances del gobierno nacional actual, mencionando que están «en un proceso virtuoso de baja de la inflación», aunque destacó que aún es insuficiente y que el país necesita «salir de la recesión, recuperar la actividad y los ingresos».

Por último, la diputada se refirió al proyecto de Ley Finocchiaro, que será debatido hoy en el Congreso: «Hoy votaremos el proyecto que determina a la educación como esencial«, explicó. Según Vidal, el proyecto busca asegurar que las escuelas permanezcan abiertas y que se garantice la presencia de un cuerpo docente durante los días de paro, resaltando la importancia de priorizar la educación en el país.

