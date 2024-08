Santi Maratea contó por qué se desprenderá de la ropa de lujo que se compró con donaciones de sus seguidores

Santiago Maratea regala la ropa de lujo que se compró con las donaciones que le dieron los usuarios, después de cada colecta cumplida. En sus redes sociales, reflexionó sobre sus gastos, opinó que ya no necesita vestirse así y decidió obsequiárselo a la gente que lo ayudó a comprárselo.

“Gente, ¿les puedo hablar de algo que no tiene que ver con colectas? Un segundo, les quiero comentar que estoy regalando toda mi ropa de marca. Todo lo que tengo de Louis Vuitton, Prada, Gucci, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana... Lo estoy regalando todo, no lo quiero más”, anunció en un video que publicó en su perfil de Instagram.

Acto seguido, explicó los motivo que lo llevaron a tomar esta determinación. “Tengo varios, pero todo surge de una reflexión de que estoy usando mal mi plata y debería aprender a invertir”, reveló.

Luego remarcó: “Además, la razón por la cual yo estaba tan copado con estas marcas y con la idea de vestirme con ropa cara, era para hacer una diferenciación entre la caridad y la austeridad. Y romper con ese mito de que uno para ayudar a las personas tiene que ser pobre o hacerse el pobre. Y creo que eso lo cumplí. No hace falta que me siga vistiendo con ropa toda ostentosa”.

“Y por último, toda esa ropa me la pude comprar gracias a ustedes, entonces me parece un buen gesto regalárselas. La que me queda, porque gran parte se la fui regalando a mis amigos”, aclaró.

Santiago Maratea hizo un mea culpa de sus gastos en ropa y accesorios de lujo

Santiago Maratea hizo un mea culpa de sus gastos en ropa y accesorios de lujo. “Creo que debería empezar a usar mi plata de otra manera y aprender a invertirla. Porque hice los cálculos de la cantidad de plata que gasté en estas marcas y me quiero morir”, admitió, aunque aclaró que siempre tuvo un propósito.

“Me pregunté qué hubiera pasado si en ese momento, en vez de gastar plata en esas empresas, hubiese invertido esa misma plata en esas mismas empresas”, contó sobre su reflexión. Y reveló: “Básicamente, le pregunté al ChatGPT cuánta plata hubiera generado y me llevé una sorpresa, porque en todos los casos me hubiese ido a pérdida”.

“O sea que no sé qué es mejor, bol..., si haberla gastado en ropa o haberla invertido, porque si la invertía la perdía también. Se darán cuenta de que no sé del tema inversiones. Es lo que quiero empezar a aprender”, dijo.

A modo de cierre, opinó: “Bueno, perdón si los aburrí con esto. A la gente que les interesan las inversiones estará entretenida y si me quieren dar una mano me sirve porque estoy buscando entender. Y la gente que quiere la ropa, no tienen que hacer nada más que comentarme acá, yo los contacto y se las mando. Sepan que calzo 42″.

Fuente: TN