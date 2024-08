Ed Sheeran compró un porcentaje de un equipo de la Premier League: “No me molesten con sugerencias de fichajes”

Si bien Ed Sheeran nació en Halifax, a sus tres años de edad su familia se mudó a Suffolk, el condado que tiene como capital a la ciudad de Ipswich. Allí nació su pasión por el fútbol y particularmente por el Ipswich Town, un modesto equipo que tuvo su momento de gloria al ganar el campeonato inglés allá por la temporada 1961/62. En los siguientes años tuvo pasos por la Segunda y la Tercera División, aunque recientemente -a mediados de 2024- volvió a la Premier League.

Siendo uno de los cantantes más exitosos del mundo y teniendo la posibilidad económica de hacerlo, Ed Sheeran decidió invertir y apostar por Ipswich Town y por tal motivo compró un pequeño porcentaje del club, el mismo es del 1,7%. El objetivo de la estrella de la música es poder ayudar al club del que es hincha, pero no tendrá posibilidad de ser miembro de la junta ni tomar decisiones. Él mismo dijo que la intención solamente fue darle una mano al club que ama con un aporte económico.

El anuncio de Ed Sheeran en las redes sociales

Con un video en el que se puede ver el estilo de vida clásico de esa región del país, con un fuerte protagonismo del campo, Ed Sheeran se subió a un tractor, se puso su camiseta del Ipswich Town e hizo pública su decisión de comprar un porcentaje del club: “Estoy muy emocionado de anunciar que he comprado un pequeño porcentaje del club de fútbol de mi ciudad natal, Ipswich Town”.

Además, agrego: “El sueño de cualquier aficionado al fútbol es ser propietario del club al que apoya, y me siento muy agradecido por la oportunidad. Vivo en Suffolk desde que tenía 3 años y, aunque he viajado por todo el mundo y a veces me siento como un extraño en las grandes ciudades, Suffolk e Ipswich siempre me han hecho sentir parte de una comunidad y protegido. Es una alegría ser aficionado del Ipswich Town. Hay altibajos, pero el fútbol se trata de aceptar los buenos y los malos momentos”.

Finalmente, agregó: “No soy un accionista con derecho a voto ni un miembro de la junta, esto es simplemente poner algo de dinero en el club que amo y ellos me devuelven el gesto, así que por favor no me molesten con sugerencias de fichajes o tácticas jajaja. Estoy emocionado por el inicio de la Premier League este fin de semana”.

Fuente: bolavip