Margarita Barrientos: "Me encantaría juntarme con Milei para contarle lo que está pasando"

El último informe de UNICEF advirtió que en Argentina, un millón de niños se van a dormir sin comer. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), Margarita Barrientos afirmó que la situación en los comedores está “muy difícil” porque “las cosas están caras” y la gente “ ya no dona alimentos como lo hacía antes”. Además, declaró que no reciben ningún tipo de asistencia del Ministerio de Capital Humano y que “muchísima más gente y más niños” se acercan a pedir comida. “La gente se queja mucho y a veces nadie los escucha”, reflexionó.

Margarita Barrientos es referente social y fundadora del comedor “Los Piletones”.

Alejandro Gomel: ¿Cómo se vivieron los últimos meses en el comedor?

Está muy difícil la situación para todos nosotros, sobre todo porque recibimos muchísima gente diariamente. Se hace más difícil todos los días porque las cosas están caras y eso nos perjudica un montón. Damos de comer en tres comedores distintos y cada vez se nos hace más difícil llevarlo.

AG: ¿Hay más gente en los comedores?

Sí, muchísima más gente y más niños. Muchas veces los niños ni siquiera almuerzan, comen un pedazo de pan y toman mate cocido. Nos pasa aquí en la Ciudad, nos pasa en la provincia de Buenos Aires, nos pasa en el comedor que tenemos en Santiago del Estero. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo: hay muchísimos chicos que se van a dormir sin comer y a partir del 5° grado dejan de ir a la escuela porque tienen que salir a trabajar con sus padres.

AG: ¿Cómo está la situación de la comida que llega o llegaba a los comedores?

A nosotros nos llega la parte del Gobierno de la Ciudad para los dos jardines que tenemos, para la Casa de Mujeres y una parte de la comida para el comedor. Después, todo lo conseguimos a través de donaciones. También se hacen difíciles las donaciones porque la gente ya no dona como lo hacía antes.

Elizabeth Peger: ¿No hay asistencia desde el Ministerio de Capital Humano?

Hace más de 20 años que tenemos un programa del Banco Mundial que nos brinda alimentos. Por suerte, nos siguen dando alimentos y así podemos alimentar a mucha gente.

EP: ¿No tienen otra asistencia de las autoridades, más allá de la del Banco Mundial?

No, no tenemos ninguna.

EP: ¿Qué cuenta la gente que va al comedor? ¿Qué dice de la realidad?

Antes, la gente conversaba y decía “hicimos un cambio y vamos a estar mejor”. Hoy la gente se queja mucho y a veces nadie los escucha.

AG: Muchos comparan la situación actual con la del 2001 o con la pandemia. ¿Se puede hacer alguna comparación con otra época que se haya vivido en el comedor?

El año 2001 fue muy distinto a la situación que estamos pasando, y en la pandemia a la gente no le faltó comida porque los comedores cocinamos hasta los sábados. Esta época es mucho más difícil.

AG: ¿El 2001 fue mucho más difícil?

En el 2001 podíamos repartir comida para que la gente no tenga que ir a los supermercados, eso era lo que pasaba. Son distintas las situaciones.

EP: ¿La gente está más resignada?

La gente está enojada. Yo creo que no nos vamos a resignar hasta el último día, hay que luchar por lo que uno quiere. A veces uno se levanta desganado y pensando cómo va a ser el día, pero nos cambiamos y salimos a afrontarlo.

AG: ¿Llama la atención la cantidad de chicos que hay en los comedores?

Sí, hay muchos chicos y también muchos chicos en las calle. Hay menores de 11 años tirando carros con sus padres. También hay chicos nuevos que vienen de la provincia a trabajar a la Capital del cirujeo.

EP: El Gobierno nacional recortó los alimentos a los comedores y denunció que muchos no funcionaban como tal. ¿Ven una campaña detrás de quienes se ocupan de atender esta realidad difícil?

Es verdad que se le entregaban alimentos a comedores que no existían porque yo lo veía. Se descargaban mercadería en galpones y después se vendía en las ferias. Creo que los alimentos se tendrían que repartir y ver qué comedores funcionan. Hay galpones almacenados de comida, eso sigue pasando.

EP: ¿Le gustaría reunirse con Javier Milei?

Sí, por supuesto que sí. Es muy lindo dialogar y contar que pasa de persona a persona, porque a veces uno carga mucha angustia de los lugares de los que viene. Yo hasta tuve depresión porque vivo esa cosas diariamente y a veces no sé cómo solucionarlo. Me encantaría juntarme con Milei para contarle lo que está pasando.

EP: ¿Nunca la invitaron a reunirse con el Presidente?

No.

AG: ¿Hay diálogo con otros funcionarios, como con Sandra Pettovello?

No, tampoco.

AG: ¿Querés dejar algún mensaje?

Solamente quiero decirle a la gente que nos siga ayudando para poder darle alimento a la gente que hoy lo necesita: a niños, a abuelos y a familias. Se pueden comunicar a los teléfonos de la fundación: 4919-1049 y 4919-1333.

