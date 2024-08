Los intendentes del PJ pivotean sin complejos entre Axel Kicillof y Juan Schiaretti

Los intendentes y presidentes comunales del peronismo de Santa Fe se lanzaron a construir un proyecto propio. Para eso, cultivan vínculos directos con figuras de todo el amplio abanico panperonista: allí se inscriben los encuentros que van desde Axel Kicillof a Juan Schiaretti y la demostración de músculo territorial que preparan para fin de mes.

Vamos Santa Fe es el sello que nuclea a casi todos los caciques territoriales. Desde esa plataforma formalizaron una alianza interna con los senadores peronistas, que hoy controlan la presidencia del Partido Justicialista a través de Guillermo Cornaglia, y con dos sindicatos de los pesados: Camioneros y la UOM. Hasta confían en sumar a La Cámpora, dicen, pero más adelante y con una condición: que las candidaturas se diriman en internas.



Así como tejen dentro de la provincia, también construyen para afuera: marcaron presencia en la jura de la nueva Constitución de La Rioja, el evento que el gobernador Ricardo Quintela transformó en una cumbre nacional del peronismo, donde pudieron mostrarse con Kicillof y Sergio Berni, ya lanzado como armador nacional del propio Quintela. La idea, sin embargo, es no quedar presos de la disputa nacional de la oposición. Por eso también aceitan el vínculo con el cordobesismo, lo que incluyó un encuentro con Juan Schiaretti hace pocos días.



Liderarse a sí mismos, el deseo de los alcaldes del peronismo

Lo que motivó a los jefes territoriales del peronismo a unirse en un espacio que les permita pisar con más fuerza en el escenario justicialista es la intención de “liderarse a sí mismos”. Hoy por hoy son los únicos peronistas con obligaciones de gobierno y no quieren repetir la experiencia de ocasiones anteriores, en las que esas obligaciones les impidieron hacerse valer en la mesa donde se definen los destinos del Partido Justicialista. “Terminaban quedando al final de la fila y aparecían proyectos más individualistas, no colectivos”, explica una fuente que sigue de cerca el proceso.

Esa responsabilidad de gestión los lleva a tener obligadamente una relación más formal con Maximiliano Pullaro. Valoran el diálogo directo con el gobernador y que no haya cortado las transferencias a los municipios, lo que en principio les permite tener los sueldos al día, pero no es un vínculo exento de tensiones: Letra P reveló la reunión entre Pullaro y algunos caciques peronistas en la que quedó flotando cierta tirria por la intención de la Casa Gris de quedarse con la tasa que los municipios portuarios cobran a cada camión que ingresa a su territorio camino al complejo agroexportador.

El canciller de Vamos Santa Fe

Lo que se esfuerzan por destacar del vínculo con el gobernador es que es directo, sin intermediarios. Los alcaldes no reconocen superiores políticos -se sientan y negocian de igual a igual con cualquiera- ni tampoco reconocen jefaturas entre ellos. Sin embargo, hay un intendente que destaca y oficia de referente del grupo: se trata de Pablo Corsalini, quien va por su tercer mandato al frente de Pérez, la ciudad ubicada al sudoeste del cordón rosarino.

Además de Corsalini, al espacio tributan Jorge Berti -Villa Constitución-, Horacio Compagnucci -Las Parejas-, Esteban Ferri -General Lagos-, Carlos De Grandis -Puerto General San Martín-, Julián Vignati -Arteaga-, Facundo Brillada -Soledad-, Pablo Giorgis -Santa Isabel-, Adrián Biyovich -Luis Palacios- y Gonzalo Goyechea -María Teresa-. En total son una decena de ciudades y alrededor de cincuenta comunas que buscan “representarse a sí mismas en el debate político del peronismo de Santa Fe”, según explicó Rodrigo Acevedo, presidente comunal de Fortín Olmos.

El espacio rehúsa definir un jefe, pero es evidente que Corsalini es uno de los motores del grupo, coordina la actividad política y funge de interlocutor con otras tribus y figuras. A su lado entienden que es un rol que le sienta bien por su método: “Prioriza el armado del proyecto más que otra cosa, es más de la planificación en todo sentido”. Destacan, como ejemplo de ese método, que Pérez tiene inventario de gases, plan urbano y plan estratégico, “cosas que para una ciudad de esas dimensiones son muy poco comunes”.

Si hubiese que ponerle un título, el rol de Corsalini se asemeja más al de canciller de los alcaldes. Estuvo presente, por ejemplo, en el precoloquio de Idea que se hizo en Rosario; viajó a La Rioja, donde se vio con Quintela y Kicillof; “fue a contarle lo que están laburando con el resto de los intendentes” a Schiaretti; y mantiene el vínculo con Gabriel Katopodis, el ministro de Obras Públicas y uno de los operadores políticos del gobernador bonaerense en las provincias: “Se ven una vez por mes, tienen un vínculo frecuente”, reconocen.

Gabriel Katopodis, socio de lujo de los intendentes de Santa Fe

Justamente, invitado por los intendentes, Katopodis será una de las figuras nacionales que participará del evento pensado para el viernes 30 de agosto en el que planean mostrar músculo territorial. También será la primera ocasión en la que mostrarán públicamente la alianza con los senadores liderados por Armando Traferri y la pata gremial que lideran la UOM y Camioneros. ¿El objetivo? “Sumar opiniones para un proyecto en común”.

El camino al evento de fin de mes tendrá una escala en la primera jornada de capacitaciones sobre experiencias locales de gestión exitosas, que se hizo este jueves en Villa Constitución, con el intendente Jorge Berti como anfitrión, y una treintena de referentes de gobiernos presentes.

CON INFORMACION DE LETRA P.