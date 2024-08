Milei encabezó un acto con las Fuerzas Armadas y anunció una recomposición salarial: no invitaron a Villarruel

El presidente Javier Milei encabezó este viernes el acto de entrega de los despachos y sables a los nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas. En su discurso adelantó que a partir del segundo semestre del año habrá una recomposición salarial. El acto se realizó en el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, ubicado sobre la calle Azopardo al 250, en el barrio porteño de Monserrat.

“Nosotros no vamos a desconocer la deuda histórica con nuestras fuerzas y vamos a hacer el mayor de los esfuerzos posibles para ir recomponiendo sus salarios a medida que vayamos estabilizando la situación económica. Pero lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer con recursos genuinos no imprimiendo dinero como se hacía en el pasado. Porque pagar las cuentas con emisión monetaria es poner plata en un bolsillo para robarles en el otro. Por eso, a partir del segundo semestre comenzaremos a recomponer la situación salarial de nuestras fuerzas”, adelantó.

Sin embargo, el acto estuvo signado por la ausencia de Victoria Villarruel, de quien se esperaba una participación. En el entorno de la Vicepresidenta explicaron que no recibió invitación al evento, aunque ella sí quería estar. Al no tener una convocatoria formal, la dirigente decidió no asistir. Según detallaron, “le hubiese encantado estar acompañando como siempre a las FFAA”, pero Presidencia se encargó de las invitaciones y el Ministerio de Defensa no la invitó, aclararon. “Lamenta no poder acompañar a los camaradas de su padre y abuelo”, insistieron.

En su discurso, Milei también recordó el “esfuerzo que hemos hecho para que el Senado trate los ascenso para todos los rangos cajoneados hace más de dos años. Lo cual es curioso porque el mismo Gobierno que prometía los ascensos en campaña era el que tenía pisado los trámites. Pequeñas perlas de la hipocresía de la política argentina”.

El jefe de Estado brindó su discurso luego de ascender formalmente a los militares, cuyos pliegos ya fueron aprobados por el Senado en julio último. Se trata de los nuevos jefes del Ejército, Carlos Alberto Presti; de la Armada, Carlos María Allievi, y de la Fuerza Aérea, Fernando Luis Mengo, quienes fueron elegidos por el Poder Ejecutivo tras el cambio de Gobierno.

“Los gobiernos anteriores ocultaron el rol de los que dan su vida por la patria. Vamos a reconciliar a la política con las Fuerzas Armadas”, prometió Milei. “Queremos honrar el legado que nos dejaron Roca y San Martín, y que surge de la sociedad misma, que nunca le dio la espalada a nuestras Fuerzas”, agregó.

Al Presidente estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Luis Petri; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei. Sin embargo, fue notoria la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien suele capitalizar los eventos vinculados a las fuerzas.

De hecho, la Vicepresidenta participó de uno de los últimos eventos castrenses que encabezó Milei fue el desfile del 9 de julio por la avenida Libertador, por los 208 años de la Independencia argentina, en el que se mostró con a bordo de un tanque.

También estuvo el brigadier general Xavier Julián Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de 61 años, quedó a cargo del más importante organismo de las FFAA poco después de la llegada de Milei a la Casa Rosada, por lo que reemplazó al teniente general Juan Martín Paleo quien había sido designado durante la gestión anterior.

Presti, en tanto, se desempeñaba como comandante de la IV Brigada Aerotransportada, con sede en Córdoba, mientras que Allievi ocupó el cargo de 2° Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto.

Por último, Mengo, de 55 años, abandonó su puesto como comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea, institución en la que entró en 1983 hasta que egresó con el grado de Álferez del Cuerpo Comando “A”, del Escalafón del Aire, en 1986.

Todos los años, el Poder Ejecutivo entrega sables y despachos a las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas: oficiales que alcanzaron el grado de general, almirante y brigadier en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina, respectivamente.

Con información de www.infobae.com