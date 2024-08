Surge el primer problema del PSG en la temporada por no contratar a Julián Álvarez

Julián Álvarez ya fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid y ya fue inscrito de manera oficial en LaLiga de España. Antes de que se concrete su pase, lo quiso PSG, que elevó ofertas tanto al delantero como al Manchester City. Al final, el campeón de Francia no pudo contratarlo y ahora sufre las consecuencias.

Pese a que desde París hubo una mejor oferta desde lo económico por Julián Álvarez, Atlético de Madrid cerró su llegada en 75 millones de euros más otros 20 millones en variables a pagar de acuerdo a ciertos objetivos. Ahora, el argentino está a disposición del técnico Diego Simeone.

En tanto, en PSG no llegó ningún centrodelantero, sino que arribó un extremo como Désiré Doué, por quien pagaron 50 millones de euros. No obstante, Luis Enrique se quedó con los atacantes que tenía en su plantel, Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani. Sin embargo, una lesión complica todo.

PSG no contrató a Julián Álvarez y Gonçalo Ramos se lesionó en el primer partido de la Ligue 1

Al no poder contratar a Julián Álvarez, se pensaba que PSG podría acelerar por algún centrodelantero, como por ejemplo, Victor Osimhen. La realidad es que no llegó ninguno. Y eso lo pagó caro en el primer partido de la temporada en la Ligue 1 de Francia.

Es que uno de sus atacantes, Gonçalo Ramos, sufrió una fractura en el tobillo de su pierna izquierda, según informó Le Parisien. De esta manera, estará de baja por tres meses. Recién podría volver a las canchas para finales de este año 2024.

Ante esta situación, Luis Enrique, técnico del club parisino, sólo puede contar con Randal Kolo Muani en dicha posición de ataque. Fue precisamente el ex Nantes quien tomó el lugar de Ramos a los 20 minutos del partido ante Le Havre en el estreno de la nueva campaña. Kolo Muani, recordado por la atajada del Dibu Martínez en la final del Mundial de Qatar 2022, marcó el 4-1 definitivo para el triunfo en dicho encuentro.

La decisión de PSG ante la lesión de Gonçalo Ramos: buscar un nuevo centrodelantero

Con la lesión de Gonçalo Ramos y teniendo únicamente a Kolo Muani como centrodelantero, PSG vuelve al mercado en busca de un jugador en dicha posición, según confirmó el periodista Fabrizio Romano.

Por el momento, no trascendió ningún nombre apuntado por los parisinos. En el mercado todavía aparece Osimhen, uno de los más solicitados incluso por el propio campeón francés. Victor Gyokeres (Sporting CP) y Harry Kane (Bayern Múnich) también suenan como posibles opciones.

Fuente: bolavip