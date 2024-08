L-Gante se sinceró sobre por qué invitó a Disney a su ex Tamara Báez y al novio de ella: “Fue un alto equipazo”

L-Gante vive con felicidad su vuelta a la música, en plena promoción de su disco Celda 4, que tiene como inspiración los 100 días que pasó preso en la Delegación Departamental de Quilmes imputado por privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos vecinos de General Rodríguez. Invitado a La peña de Morfi (Telefe), el cumbiero se refirió a su gira europea a la que terminaron sumándose su hija Jamaica como su exnovia Tamara Báez con su novio actual, Thiago Martínez. Todos juntos estuvieron en Disneyland Paris, más conocido como Euro Disney, el famoso parque de diversiones ubicado en la capital francesa.

A Jamaica la llevé a Disney porque tenía una gira en Europa. Un día me levanté, tenía un show en Ibiza y le dije a mi manager por teléfono ‘Lourdes, decile a mi mamá, a Tamara, al novio de Tamara, a Jamaica y a todos que vengan para allá. Ya fue. Voy a disfrutarlo porque sino estaba solo, cumpliendo con mis compromisos y con mi gira, que la disfruto mucho y la paso bien, pero a la misma vez sentía que quería estar con mi familia”, contó, en el ciclo de Lizy Tagliani y Diego Leuco.

El cantante aseguró que su tiempo acompañado por su madre, como la mamá de sus hijos y la última pareja de la influencer lo disfrutó. ”Estuvo muy bueno, nos llevamos muy bien. Alto equipazo. La pasamos de diez y tenemos un montón de anécdotas”, reveló. Además, contó que vive un buen momento profesional como anímico. “Mi gran relajación fue poder sacar música, lanzar el disco y me despejé”, detalló.

“¿Tuviste miedo de perderlo todo, no del dinero sino el cariño de la gente?”, indagó la conductora, en alusión al tiempo que pasó detenido. “¿Si sentí algo como ‘bueno, ahora no me quiere nadie’? Tuve ese temor de que la gente se crea lo que decían los noticieros, las ‘malas habladas’ (sic). Pero no, cada vez que salgo a la calle me dan bendiciones y me tratan muy bien”, confesó.

A través de su cuenta de Instagram, el artista de RKT compartió varias fotos y videos de su hija en el parque de diversiones luciendo un vestido de princesa con el famoso castillo del lugar como fondo. En las imágenes se la puede ver a Jamaica jugando con burbujas y también caminando con su papá entre atracciones y juegos.

En diálogo con Teleshow, Claudia Valenzuela, la madre del músico, había dado detalles del viaje. “La estamos pasando muy bien, recién volvemos de Euro Disney”, comenzó diciendo la madre de L-Gante, sobre el viaje que realizaron a fines de julio. “La estamos pasando bien y estoy contenta de que Elian cumplió el sueño de traer a su hija a Disney”, afirmó, contenta porque viajaron todos juntos y hubo cordialidad con Tamara, la expareja de su hijo.

El cantante de cumbia 420 también habló de su hija, que en pocos días cumplirá 3 años. “A Jamaica siempre voy a tratar de enseñarle lo mejor. Que vaya creciendo y conozca el mundo, paso a paso”, destacó. “La última vez que vino se maquilló toda en el camarín. Ahora está loca por los maquillajes, quedó ‘flashada’”, comentó, divertido.

En ese momento intervino Lizy. “¡Es la culpa de la mamá, no nuestra! A la mamá no le queda un color por ponerse. Tamara, te mando un beso. Es recoqueta”, lanzó la animadora, mientras él mismo reconocía que había tenido que ser retocado en el canal para poder salir al aire.

“Hoy me maquillaron acá porque estaba con cara de gira. No estuve ayer de fiesta, ni trabajé. Fue el cumpleaños de mi manager y corté temprano. La otra vez que estuve en Telefe llegué tarde y hoy quería llegar en hora”, afirmó, con honestidad.

Fuente: teleshow