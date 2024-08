Victoria Tolosa Paz hundió a Alberto Fernández: «Para la sociedad ya es culpable»

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, se pronunció sobre la denuncia de violencia de género que Fabiola Yáñez presentó contra el expresidente Alberto Fernández. «Para la sociedad [el ex presidente] ya es culpable porque obviamente todo lo que vemos indica que es así, pero no soy juez ni soy quién para tomar esta sentencia. Quiero una sentencia de la Justicia», afirmó la legisladora, en un claro llamado a esperar el fallo judicial.

Tolosa Paz no ocultó su preocupación al referirse a las imágenes y chats que circulan, involucrando al exmandatario. «Todos sentimos una situación de impresión y de angustia, fundamentalmente cuando se ratifica en una denuncia judicial», comentó, expresando también su solidaridad con las víctimas de violencia de género. «Las situaciones son para que, a simple vista, nos horroricemos y tomemos partido», subrayó.

La diputada mostró su descontento con el comportamiento del ex presidente y las revelaciones que surgieron. «Los videos y las situaciones que se fueron conociendo en las últimas horas, a mí me avergüenzan y me ponen en un lugar muy tremendo», dijo, agregando que, aunque no se inmiscuye en la vida privada de las personas, «en los ámbitos laborales las imágenes son para repudiar».

Al referirse a la amistad que su esposo, Pepe Albistur, mantiene con Fernández, la ex ministra de Desarrollo Social fue clara: «No va a haber amistad de mi marido o mía que pueda tapar esa sentencia». La diputada explicó que el departamento en Puerto Madero donde reside actualmente Fernández, propiedad de Albistur, ha sido prestado o alquilado en diferentes momentos durante los últimos 16 años.

Tolosa Paz se despegó de Alberto Fernández

Tolosa Paz también se refirió a la relación de su marido con el ex presidente: «Mi marido jamás avalaría ni aprobaría una amistad con un hombre violento. Hay que también entender esos vínculos», afirmó, dejando en claro que su relación con Fernández es únicamente a través de su pareja.

Además, cuestionó a quienes se expresaron rápidamente tras conocerse la denuncia: «No hablo de callarse, hablo de que hay un carancheo atrás de esto; siento que se pone en juego una cuota de cuentas pendientes», dijo, criticando tanto a periodistas como a opositores por aprovecharse de la situación.

Finalmente, Tolosa Paz reflexionó sobre las denuncias de corrupción que también involucran a Fernández. «Se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias», sostuvo, aclarando que quiere separar este caso de la denuncia por violencia de género, que calificó como de una «gravedad enorme».

Con información de www.elintransigente.com