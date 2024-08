La historia del hijo que Alain Delon no quiso reconocer y murió antes que él

Ari Boulogne, que afirmaba ser el hijo de Alain Delon, nunca fue reconocido por este último. Fue encontrado muerto a la edad de 60 años el sábado 20 de mayo de 2023. Durante décadas y sin las ventajas de las pruebas de ADN existentes hoy en día, el fotógrafo cuyo verdadero nombre era Christian Aaron Boulogne, reclamó ser reconocido. Inclusive, fue criado por la madre de Alain Delon, de quien tomó su apellido. La misma madre que abandonó a Alain al divorciarse de su pareja y luego volvió a buscarlo.



Ari Boulogne era hijo de dos estrellas: su presunto padre, Alain Delon, recientemente fallecido, y su madre, la cantante y actriz alemana Christa Päffgen, conocida como Nico. Nació el 11 de agosto de 1962 en Neuilly-sur-Seine, pero se crió en Nueva York en medio de los excesos de la Factory de Andy Warhol, de la que Nico era entonces musa.



Incapaz de cuidar de este niño debido a su estilo de vida, Nico dejó que Edith Boulogne, la madre de Alain Delon, lo recoja en Nueva York, después de que esta última se entera de la existencia del niño. En contra del consejo de su hijo, Édith Boulogne cría a Ari en su casa de Bourg-la-Reine por muchos años.

Más tarde, los "abuelos" de Ari lo pusieron en un internado sin decírselo a su madre: era un niño que según pensaban, debía ser ocultado por los riesgos que ocasionaban las vidas de sus padres, una vinculada al mundo de las drogas y Delon, entonces recientemente involucrado en la causa judicial que reveló su contacto con el mundo del crimen organizado de Francia.

Ari permaneció allí desde los 6 hasta los 15 años sin saber que Nico, su madre, lo estaba buscando. En 1977, este niño, que nunca fue reconocido por Alain Delon, fue adoptado por Paul Boulogne, el segundo marido de Edith Boulogne, cuyo apellido adoptó legalmente.

La historia de Ari tiene sin lugar a dudas resonancias con las de Alain Delon, cuya madre lo dejó al cuidado de familias sustitutas durante toda su infancia y adolescencia, hasta que, cuando ya el actor era un muchacho, se reencontraron. Como Alain era por esos años un chico problemático, al que no le gustaba para nada la vida académica, la madre le exigió entonces que trabajara en la carnicería de su padrastro.

" Soy tu amigo pero nunca serás mi hijo"

En una entrevista en la TV francesa, Boulogne relató el encuentro más intenso con su padre, en 1986. Fue por casualidad cerca de la estación de metro Passy en París. Contó en el programa "Tout le monde en parle" de France 2 en 2001, en el lanzamiento de su libro "L'Amour n'oublie jamais": "Alain Delon me tocó el hombro: 'Eres mi amigo, tú, eres mi amigo. Pero te diré una cosa, no tienes mis ojos, no tienes mi pelo. No eres mi hijo, nunca serás mi hijo. Solo me acosté con tu madre una vez."

En 2019, el fotógrafo Arie Bolugne que ya tenía graves problemas de salud y consumía drogas según testimonios de sus vecinos presentó una demanda para el reconocimiento de la paternidad ante el Tribunal Judicial de Orleans, ya que esta ciudad es la capital del departamento de Loiret, donde el gigante del cine francés poseía una casa.

Sin embargo, el tribunal rechazó la apelación en septiembre de 2021, al alegar que las jurisdicciones francesas eran territorialmente incompetentes, ya que Alain Delon es residente en Suiza desde 1984.

El 20 de mayo de 2023, Boulogne, que se encontraba en una silla de ruedas afectado por una hemiplejia, fue hallado muerto en su domicilio de París. La Fiscalía de la ciudad confirmó la muerte de Boulogne y una detención que, según el diario Le parisien, podría ser su pareja, una mujer de 58 años, a la que se acusa de no haberle prestado asistencia.

Fuente: Pronto