La drástica decisión de Cazzu tras la escandalosa separación de Christian Nodal

Luego de separarse de Christian Nodal, el padre de su hija, Cazzu regresó a Buenos Aires. En medio de la polémica que se desató por el casamiento secreto del artista mexicano con Ángela Aguilar, la cantante argentina optó por mantenerse alejada de todo.

Días atrás, la cantante estuvo como invitada en el ciclo de streaming ¡FA!, conducido por Mex Urtizberea, donde cantó. Además, abrió su corazón en una íntima entrevista donde habló de su decisión de alejarse de las redes sociales por un tiempo.

Entre música y charlas entre los artistas, Cazzu contó el motivo por el cual decidió alejarse de todo por un tiempo. "Yo hace dos meses no tengo mis redes sociales en mi celular... y nada, estoy aquí hablando con ustedes y estoy bien", reveló la cantante.

"Yo trato de tener la mejor relación posible con todo, particularmente con las redes; es más un trabajo. No hay un discurso continuo. A veces, a nosotros nos genera ansiedad comprobarle a la gente quiénes somos realmente, y eso es medio una imposibilidad", agregó.

Luego, Cazzu reveló el verdadero motivo por el que decidió dejar de prestarle atención a las redes, especialmente en el último tiempo. "Saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que salte una chispa", declaró.

"Entonces, ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón. Realmente no me atormenta y creo que esa fue la responsabilidad que asumí yo y el trabajo que hice con las redes sociales, empezando por entender que hay un montón de gente que, no importa lo que hagas, no le gusta, no importa lo que hagas, te odia y mañana te ama, y tiene la impunidad de decirte de todo", sumó la artista en la nota.

Fuente: Pronto