Se conoció el último mensaje que Beto Casella le envió a Tamara Pettinato y se confirmó lo peor

Beto Casella se hartó de Tamara Pettinato y le envió un mensaje contundente que marcaría la ruptura del excelente vínculo que mantenían. Si bien eligió bancarla tras el escándalo por la viralización con sus videos con Alberto Fernández en Casa Rosada, no le gustaron algunas actitudes que ella adoptó tras su reaparición en Bendita (Canal 9) y le puso un freno.



“Le dije que a mí me parecía que había que darle unos días, por ella y por el programa. Porque, por lo menos durante esta semana, si viene íbamos a estar ponchándola todo el tiempo, e iba a ser incómodo para todos”, expresó ante Duro de Domar (C5N). Acto seguido, remarcó que tocó fondo cuando ella le dijo al productor del ciclo que se daba por despedida.

“Cuando le contesta así al productor, le mando un audio yo diciéndole: “Tamara, a veces cuando te dicen que te quieren preservar es porque te quieren limpiar. No es este el caso. Me parece que es bueno para el programa y para vos tomarnos unos días. Ahora, si vos te sentís despedida, si estás a disgusto, si venir es un padecimiento, hacé lo que quieras. Yo no te voy a ir a buscar a tu casa’”. Por último, Casella reconoció estar muy agobiado con el tema y la situación. “¡Me agotó tanto! Ahora no estoy teniendo contacto con ella. Y anoche, podrido de todo esto, dije que hable en canal, porque yo no tengo con quién hablar en la emisora, tengo que hacer todo solo; poner la cara yo en todos los medios, tratando de entender a Tamara y a la gente que está enojadísima”, concluyó exponiendo que le soltó la mano.

Fuente: Diario Show